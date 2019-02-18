Fransa'da Anne ve Baba Yerine, Ebeveyn Tabiri Kullanılacak

Fransa Meclis Genel Kurulu, yeni dönemde oldukça tartışılacak bir uygulamayı devreye sokmaya hazırlanıyor.

Fransız meclisi, eşcinsel çiftlerin haklarını korumak adına oldukça ilginç bir karara imza attı. Buna göre artık okullarda dağıtılan formlarda, anne ve baba tabirleri yerine 'ebeveyn 1' ve 'ebeveyn 2' yazacak.

Yeni dönemde okullardaki formlarla başlayan başlayan bu süreç, cinsiyet belirtilmeyen terimlerin tüm ülkede kullanımı ile sürecek. Heteroseksüel çiftlerle, eşcinsel çiftlerin eş haklara sahip olması ve toplum içerisinde daha rahat yaşamaları yönünde atılan bu adımların, aile çeşitliliği ve sosyal eşitliği sağlamayı amaçladığı belirtildi.

Ancak yaşanan bu gelişme muhafazakar milletvekilleri tarafından büyük tepkiyle karşılandı. Toplumun %95'inin heteroseksüel olduğunu ve bu yasayla geleneksel aile kavramının içinin boşaltıldığı belirtildi.