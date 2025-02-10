Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'nın yapay zekâ için 109 milyar euro harcayacağını duyurdu. Ancak bu para, bu sektör için çok da yeterli değil gibi görünüyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Macron, ülkesinin yapay zekâ sektörü için 109 milyar euro yatırım yapmaya hazır olduğunu açıkladı. Bu açıklama, bugün Paris'te gerçekleştirilecek "Yapay Zekâ Eylem Zirvesi" öncesine gelmiş olması nedeniyle önemli.

Yalnız burada dikkat çeken bir husus var. 109 milyar euro, dışarıdan bakıldığı zaman büyük para. Ancak yapay zekâ sektöründe bu paranın çok da bir karşılığı yok. Çünkü daha birkaç gün önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde Google'ın 2025 yılında yapay zekâ sektörüne 75 milyar dolar harcayacağını açıkladığından bahsetmiştik. Bir şirket bu kadar para harcayabiliyorken koca bir ülkenin harcayacağını açıkladığı para, gerçekte çok da yüksek değil.

Dahası da var

Fransa'nın açıklamış olduğu 109 milyar dolarlık yatırıma karşın, ABD'nin geçtiğimiz haftalarda açıkladığı 500 milyar dolarlık veri merkezi inşaatı projesi var. Öte yandan; Google, Amazon, Microsoft ve Meta gibi teknoloji devlerinin 2025 yılında yapay zekâ için harcayacakları para 300 milyar doların üzerinde. Ancak Macron, böyle düşünmüyor. Yaptığı açıklamaya göre yapay zekâ için harcanan para, ABD'nin 500 milyar dolarlık yatırımıyla eşdeğer olacak.

Yapay zekâ sektöründeki savaş çoktan başladı ve hem ülkeler hem de özel şirketler, bu savaşın kazananı olmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Ancak Türkiye, şu an için yapay zekâya yönelik çok büyük duyurular gerçekleştirmedi. Ülkemizdeki yetkililerin de bir an önce harekete geçmeleri ve yapay zekâ savaşlarına dahil olmaları gerekiyor.