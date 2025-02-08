Henüz kanıtlanmamış olsa da iddialara göre bir Rus hacker, yaklaşık 20 milyon ChatGPT kullanıcısının verileri ele geçirmiş durumda.

Bir Rus hacker, 20 milyondan fazla OpenAI kullanıcısının giriş bilgilerini ele geçirdiğini iddia etti. E-posta adresleri ve şifreleri içeren bu verilerin dark web üzerinden satışa sunulduğu belirtiliyor.

The Independent'in aktardığına göre OpenAI, henüz sistemlerinin tehlikeye girdiğine dair bir kanıt bulunmadığını belirtiyor ancak böylesine büyük şirketler genellikle sızıntıları doğrulamamayı tercih edebiliyorlar.

Sızan veriler hangi bilgileri içeriyor?

İddiaya göre veriler e-posta adreslerinizi ve şifrelerinizi içermekle birlikte ChatGPT ile olan konuşma geçmişlerinizi de barındırıyor.

Eğer iddialar doğruysa ele geçirilen bilgiler gelecekte farklı kimlik avı saldırıları için kullanılabilir. Özellikle ChatGPT gibi platformlarda yapılan sorgular finansal veya tıbbi hassas veriler içerebileceğinden, bu verilere ulaşabilen kişiler verileri sızan kişilere karşı yeni dolandırıcılık taktiklerinde bulunabilir.

Hesabınızı güvene almak için yapmanız gerekenler

Her ne kadar verilerin sızdığına dair bir delil olmasa da hesabınızı korumaya almak isteyebilirsiniz. Eğer bu durumdan şüpheleniyorsanız yapmanız gerekenleri sizler için listeledik.