Fransa, Havuz Problemini Çözmek İçin Google Earth Kullanıyor

Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra en çok ev havuzuna sahip olan ülke olan Fransa, uzun süredir bu havuzlarla mücadele ediyor. Ülkede, kayıtlara geçenden çok daha fazla sayıda havuz bulunuyor. Yetkililer, bu havuzların tespit edilmesi için Google Earth ile birlikte çalışıyor.

Gündemimizde sık sık yer vermediğimiz bir durum olsa da Fransa’nın kaçak ev havuzlarıyla verdiği mücadele dünya genelinde biliniyor. Vatandaşların gerekli yasal işlemleri yapmayarak evlerine havuz yaptırmasıyla ortaya çıkan bu problem, vergi kaçırmaya da girdiğinden ülkenin ekonomisine büyük ölçüde zarar veriyor.

Fransa’da yaşadığınızı varsayacak olursak, söz konusu havuzlar için belediye ve emlak vergisine yılda 500 euro kadar ek bir ödeme yapmanız gerekiyor. Bu havuz işlemi resmi onay alınmadan yapıldığında ve dolayısıyla bu ücretler ödenmediğinde, çok sayıda kişi bunu yaptığı için ekonomi büyük zarar görüyor.

Google Earth ortaklığıyla bir program geliştiriliyor:

Fransa yetkilileri, bu havuzların ortaya çıkması için Google Earth ortaklığıyla bir program ortaya koydu. Bu program, uydu resimlerini tapu daireleriyle karşılaştırarak hangi havuzların bildirilmediğini ortaya çıkarıyor.

Söz konusu havuz sorununun yıllar içinde büyüdüğü de verilere bakıldığında görülüyor. Öyle ki bir pilot uygulama vasıtasıyla 2017’de Marmande’de görülen 800 havuzun yüzde 30’unun kaçak olduğu tespit edilmişti. 2019 yılında ise farklı bölgelerde yapılan denemelerde tam 3 bin gizli havuz tespit edildi.

Mülk İnovasyonu adıyla geliştirilen programın yaklaşık 12 milyon Euro’ya mal olduğu Maliye Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Söz konusu programla ülkeye adeta musallat olan havuz probleminin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Problemi çözmesi beklenen bu program dışında yetkililer, mülk sahiplerinin vergi beyannamelerinde ifade ettikleri gelir seviyelerine uymayan diğer etkinliklerini görmek için de sosyal medya hesaplarını yakın takibe alıyor.