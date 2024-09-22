Stop/fren lambalarının renginin kırmızı olması, üç farklı sebebe dayanıyor. Peki ne bu sebepler?

Aracın fren yaptığını, trafikteki diğer kişilere aracın yavaşladığını ya da durduğunu bildiren stop/fren lambaları; kırmızı.

Bu renk, öylesine seçilmemiş. Fren lambalarının kırmızı olmasının ardında yatan birden fazla mantıklı sebep var.

Elektromanyetik spektrumda kırmızı ışık, en uzun dalga boyuna sahip.

Uzun dalga boyları, atmosferde daha az dağılıyor ve böylece zorlu koşullarda uzaktan görülmesi kolaylaşıyor. Tahmin edebileceğiniz üzere trafikte sis gibi durumlarda görebilmenin büyük önemi var.

Bunun yanı sıra kırmızı ışık, düşük enerjiye sahip olduğu için gözleri rahatsız etmiyor. Hatta bu yüzden güvenlik işaretlerinde de kırmızı kullanılıyor.

Diğer bir sebep ise göz hücrelerimizle ilgili.

Gözlerimiz, 3 tür koni hücresine sahip ve bunlar, farklı dalga boylarına (kısa:mavi, orta:yeşil, uzun: kırmızı) duyarlı. Az önce bahsettiğimiz üzere kırmızı ışık, uzun dalga boylarına sahip olduğundan gözümüzdeki kırmızıya duyarlı koni hücreleri tarafından çok iyi şekilde algılanabiliyor.

Son sebebimiz, kırmızının psikolojimizdeki etkisi.

Kırmızı, bilinçaltımızda tehlikeyle bağdaştırılan ve dikkat çeken bir renk. Kan ve ateş gibi tehlikeli durumlarla ilişkilendirilmiş. Bu yüzden stop/fren lambalarının kırmızı olması, dikkati artırıyor.

Öte yandan kırmızının uyarıcılık seviyesi yüksek olduğundan daha fazla dikkat çekerek hem stres seviyesini yükseltebiliyor hem de karar verme hızını artırıyor.

Şimdi stop lambalarının kırmızı olması aklınıza yatmış olmalı!

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