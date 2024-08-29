Türkiye’de olmayıp başka ülkelerde olan pek çok trafik levhası var. Görsellerine ve ne anlama geldiklerini öğrenmek isteyenleri aşağı alalım…​

İster yaya olalım ister sürücü, trafik levhalarına hepimiz aşinayız. Hepsinin anlamını bilmesek de birçoğunu tahmin edebiliyoruz. En azından kendi ülkemizdekiler için durum böyle.

Peki hiç düşündünüz mü, Türkiye’de olmayıp diğer ülkelerde olan trafik levhaları neler? Hangi anlama geliyorlar? Bazılarına birlikte bakalım.

İngiltere’deki “düşük emisyon bölgesi” işareti şu şekilde:

Bu işaret, belirli bir bölgenin düşük emisyon bölgesi olduğunu ve yalnızca belirli emisyon standartlarını karşılayan araçların bu bölgeye girebileceğini gösteriyor. Bizim ülkemizde böyle bir uygulama ya da işaret bulunmuyor.

Amerika'nın özellikle Pasifik kıyılarında şöyle bir tabela var:

Amerika'nın Pasifik kıyılarındaki eyaletlerde kullanılan bu levha, tsunami durumunda hangi güzergâhın güvenli çıkış yolu olduğunu belirtiyor.

Brezilya'daki levha, plaka numaralarına göre bir sınırlandırma getiriyor:

"Rodízio de Restrição Adiante Saída" levhası, trafiğe çıkışın sınırlı olduğu veya plaka numaralarına göre trafiğe çıkışın yasaklandığı bir bölgeye yaklaşıldığını belirtiyor. Mesela plakanın son rakamı belirli bir numara ise o gün trafiğe çıkması yasak. Özellikle São Paulo gibi büyük şehirlerde trafik yoğunluğunu azaltmak için kullanılıyor.

Belçika’da “Zone 30 (Bölge 30)” adlı bir levha var:

Belçika’da karşılaşabileceğiniz bu levha, bölgenin hız sınırının 30 km/h olduğunu gösteriyor ve çoğunlukla yerleşim alanlarında bulunuyor. Türkiye’de hız sınırı levhaları bulunsa da belli bir bölgenin tamamı için bunun gibi bir işaret yok.

Amerika'daki bazı yerlerde hamile kadınlar için özel bir levha bulunuyor:

Amerika'da bazı otoparklarda, "Hamile Kadınlar İçin Ayrılmıştır" yazan bir tabela var. Bu gibi park yerleri Türkiye'de ne yazık ki yok.

Birleşik Krallık’taki “Congestion Charge Zone” trafiğin yoğun olduğu ve ekstra ücret alınacağı anlamına geliyor.

Beyaz bir daire içinde kırmızı bir "C" harfi olarak temsil edilen “Congestion Charge Zone” trafiğin yoğun olduğu saatlerde araçlardan ekstra ücret alınan bölgeleri belirtiyor. Türkiye’de trafik ücretiyle ilgili herhangi bir levha yok neyse ki…

İsviçre'de posta arabalarını düşünen levha:

İsviçre'de posta otobüsleri, dar ve tehlikeli dağ yollarında öncelikli geçiş hakkına sahip. Bu levha, özellikle dağ yollarında posta arabalarının (genellikle sarı renkli posta otobüsleri) geçiş hakkına sahip olduğunu belirtiyor.

Almanya'da da emisyon için özel tabela bulunuyor:

Almanya'daki bu levha, sadece belirli emisyon standartlarına sahip araçların bu bölgeye girmesine izin verildiğini gösteriyor. Çevreyi koruma amacıyla özellikle büyük şehirlerde yaygın olarak kullanılıyor.

Amerika'da "Drive-Thru Lane" levhası var ve kültürlerine özgü bir levha diyebiliriz:

Bu levha genellikle restoranlar, bankalar ya da diğer hizmet noktalarında kullanılan ve araçtan inmeden hizmet alınabilecek bir şeridi işaret ediyor. Drive-thru kültürü Amerika'da oldukça yaygın, muhtemelen filmlerde de görmüşsünüzdür.

İlginizi çekebilecek diğer içeriklerimiz: