Aracınızın fren yaparken bir gıcırtı sesi mi çıkarıyor? Bu, yalnızca sürüş konforunu azaltmanın yanında potansiyel sorunların habercisi de olabilir.

Bazen bu sesin aracınızdan çıktığının farkında bile olmayabilirsiniz, ancak aracınızın bu sesine kulak kesilmeniz gerektiğini söylememiz gerek!

Peki fren balatasından gelen gıcırtı sesinin sebebi ne olabilir?

Sürücüler için oldukça rahatsız edici olan bu ses, çoğu zaman yabancı bir cismin sesi olarak algılanıyor.

Aracın fren sistemini düzenli olarak kontrol ettirmek ve gereken bakımlarını zamanında yaptırmak, bu tür olumsuz durumlar için atlanmaması gereken bir adım. Aksi hâlde frene basıldığında gelen bu gıcırtı sesi gibi pek çok sorunla karşılaşmak mümkün.

Bu gıcırtı sesi de çoğunlukla fren balatalarından kaynaklanıyor. Kalitesiz balatalar, düşük kaliteli veya aracınıza uygun olmayan fren balataları, frenleme sırasında yüksek sesler çıkarabiliyor. Bunun yanında zamanla aşınan balatalar, metal temasının artmasına yol açarak böyle sesler oluşturabiliyor.

Nemli hava koşullarını unutmamak gerekiyor.

Çünkü bu hava koşulları da balatalarda paslanmaya yol açabiliyor. Bu tür sesleri duyduğunuzda fren sisteminde bir sorunun olduğunu anlamanız gerekir. Eğer aracınızdan beklenmedik bir fren sesi geliyorsa, hemen bir kontrol yaptırmanız gerektiğini hatırlayın.

Fren balatalarının aşınma belirtilerini erken fark etmek büyük önem taşıyor. Frene bastığınızda gelen metalik gıcırtı sesi de aslında bu aşınmanın en büyük örneği. Bununla sınırlı sanmayın, çünkü aşınmış balatalar, aracın durma mesafesini artırabilirken tepki süresini de uzatır.

Bu sesi önlemek için ne yapmamız gerekiyor?

Fren sisteminin düzenli olarak kontrol edilmesi, potansiyel sorunların erken tespit edilmesine yardımcı olur. Profesyonel değerlendirme ile balatalar ve disklerin durumu gözden geçirilmelidir. Ayrıca kaliteli balata kullanımı, gıcırtı sesini ortadan kaldırabilir.

Sık sık sert fren yapmak, balataların hızlı aşınmasına yol açıyor. Daha yumuşak fren yapmak, fren sisteminin de daha geç aşınmasını sağlayacaktır.

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