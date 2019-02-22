Oyun dünyasındaki en büyük tartışma konularından olan loot-box hakkında çalıştay yapılacak. Yapılacak çalıştayda oyun endüstrisi ve tüketici avukatları yer alacak.

Bazı kaynaklara göre Federal Trade Commission (FTC, Federal Ticaret Komisyonu), bu yıl içerisinde oyun endüstrisinde “loot box” olarak adlandırılan satışları analiz etmek için halka açık bir çalıştay yapmayı planlıyor. Bu çalıştay oyun endüstrisini ve tüketici avukatlarını, tartışmalı konuları ve endişeleri tartışmak üzere bir araya getirecek.

FTC Başkanı Joe Simmons, bu konu hakkında yorum yapmayı reddetse de, önümüzdeki birkaç ay içerisinde oyun endüstrisindeki loot box satışları üzerine halka açık bir forum düzenleneceğini ifade etti. Yapılacak olan bu etkinliğin amacı ise her iki tarafın perspektifinden olayları anlamaya çalışmak olacak.

Çalıştayın ne zaman gerçekleşeceği konusunda henüz net bir bilgi bulunmazken Simmons “Hızlı bir şekilde evrimleşen oyun endüstrisi karşısında potansiyel tüketicileri korumak için bizim de tetikte olmamız gerekiyor” dedi. Simmons ayrıca FTC’nin loot box satışları konusunda da araştırma yapmaya devam edeceğini ifade etti.

Oldukça büyük bir tartışma konusu olan loot box’lar Belçika’da kumar olarak değerlendirilmiş ve FIFA’dan kaldırılmıştı.