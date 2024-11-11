FTX, Binance ve Binance'in Eski CEO'suna Dava Açtı

Batık kripto para borsası FTX, Binance'e ve firmanın eski CEO'su Changpeng Zhao'ya dava açtı.

Kripto para borsası FTX batmış olsa da tüzel kişiliği devam ediyor. FTX tarafı, Delaware'de mahkemeye giderek Binance'den ve Binance'in eski CEO'su, CZ adıyla bilinen Changpeng Zhao'dan tazminat talep etti. Hisse satışının "hileli" olduğunu iddia eden FTX, 1,76 milyar dolar talep ediyor.

FTX tarafının iddiasına göre Binance, CZ ve diğerleri, 2021 yılında gerçekleşen bir işlemde FTX'teki yatırımlarından çıktı ve FTX'teki %20 hisseleri ile ABD merkezli yan kuruluşları West Realm Shires'taki %18,4'lük hisseyi yeniden FTX'e sattı. FTX tarafı, bu hisse geri satışının Alameda Research tarafından finanse edilmesinden dolayı "hileli" işlem yapıldığını savunuyor.

"Alameda batmıştı"

Davada FTX tarafı, "Alameda, hisse geri alımı sırasında iflas etmiş durumdaydı ve bu işlemi finanse edecek durumda değildi." açıklamasında bulundu. Anlaşmanın yapısal olarak hileli olduğunu söyleyen FTX, bu yüzden 1,76 milyar talep ediyor. O dönem anlaşmayı imzalayan FTX kurucu ortağı Sam Bankman-Fried'ın şu anda borsanın çöküşüne bağlı dolandırıcılık suçlamaları nedeniyle aldığı 25 yıllık hapis cezasını çekmekte olduğunu hatırlatalım.

FTX tarafı CZ'yi ise ayrıca "ABD Banka Gizliliği Yasası'nı ihlal etmek, etkili bir kara para aklama karşıtı program başlatmamak, ABD ekonomik yaptırımlarını ihlal etmek ve yanıltıcı ve hileli tweetler atmakla" suçluyor.

Binance ise bu iddiaları reddederken, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada iddiaların asılsız olduğunu ve kendilerini tüm güçleri ile savunacaklarını ifade etti. Bir zamanlar 32 milyar dolar değeri olan FTX'in geleceği ise hâlâ belirsizliğini koruyor.