İki erkek çocuğunu para karşılığı öpüştürdüğü video sonrası tutuklanan ve 17 yıl hapis cezasına çarptırılan YouTuber Gaga Bulut tahliye edildi. İnternet fenomeni, yaklaşık 2 yıldır cezaevinde bulunuyordu.

Gaga Bulut takma adıyla sosyal medyada tanınan Bulut Altuğ, geçtiğimiz yıllarda YouTube kanalına yükledi bir video ile gündeme oturmuştu. Para karşılığında erkek çocukları öpüştürdüğü bir içerik paylaşan Altuğ, bu olayın ardından sosyal medyada büyük tepki görmüş ve yapılan operasyon sonucu tutuklanmıştı.

İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava sonucunda Altuğ'a "cinsel istismara azmettirme" suçundan dolayı her iki çocuk için 8'er yıl, "müstehcen görüntüleri yayma" suçundan da 1 yıl olmak üzere toplamda 17 yıl hapis cezası verilmişti. Bugün tekrar hâkim karşısına çıkarılan YouTuber'ın tahliye edildiği açıklandı.

Yaklaşık 2 yıldır tutuklu olan Gaga Bulut, tahliye edildi:

Hapiste olduğu süre boyunca intihar ettiği ya da öldürüldüğüne dair haberler çıkan ancak daha sonrasında doğru olmadığı teyit edilen Gaga Bulut, bugün çıkarıldığı mahkemece tahliye edildi. Altuğ'un avukatı tarafından yapılan açıklamada "Sosyal medyada çıkan haberler doğrudur. Müvekkilimiz Bulut A. (Gaga Bulut) hukuki mücadelemiz neticesinde dün tahliye olmuştur. Saygılarımızla" ifadelerine yer verildi.

Pişman olduğunu açıklamıştı:

Gaga Bulut lakaplı fenomen, duruşmadaki ifadesinde görüntüleri çektiği ve paylaştığı için pişman olduğunu söyleyerek "Ben bu tür videolar çekmiyordum. Daha önceki videolara bakabilirsiniz. Bu görüntüleri çektiğim için pişmanım. Arkadaşımın yönlendirmesi üzerine çektim. İlk defa böyle bir şey yaptım ve başım yandı" demişti. Arkadaşı F.B.B. ise görüntülerdeki çocukların 18 yaşından küçük olduğunu fark etmediğini belirtmişti.

Gaga Bulut'un tahliyesi sonrası sosyal medya kullanıcıları da ikiye ayrılmış durumda. Bir taraf Altuğ'un cezasını çektiğini ve serbest kalmasının doğru olduğunu savunurken, diğerleri ise verilen tahliye kararının yanlış olduğunu savundu.