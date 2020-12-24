YouTube'a giriş yapan son ünlü isim olan Merve Boluğur, ilk videosuyla adeta eleştiri yağmuruna tutuldu. Boluğur'u eleştirenlerden bazıları videonun kalitesi, bazıları ise içeriğini yetersiz buldu.

Hayatın olağan akışını tepetaklak eden koronavirüs salgını, tüm sektörler gibi sinema ve TV sektörünü de derinden etkiledi. Henüz proje aşamasındaki pek çok yapım, ileri bir tarihe ertelenirken; çalışmaları devam eden yapımlar da çekimlere uzun aralar vermek zorunda kaldı. Hal böyle olunca da pek çok oyuncuyu TV ya da beyaz perde yerine YouTube’da görmeye başladık.

Bir YouTube kanalı açarak hayranlarıyla en azından dijital ortamda bir araya gelen son isim ünlü oyuncu Merve Boluğur oldu. Dün itibarıyla “MERVE İLE BİRLİKTE OLMAK” adında ilk videosunu yayınlayan Boluğur, böylece YouTube’a ilk adımını resmen atmış oldu.

Merve Boluğur, ilk YouTube videosuyla hem övüldü hem de eleştirildi

TV’den dijital medyaya geçiş yapan tüm isimler gibi Merve Boluğur için de YouTube macerasının pek “parıltılı” başladığını söylemek kolay değil. Zira Boluğur, şu ana kadar 150 bine yakın izlenen YouTube videosu için epey olumsuz eleştiri almış durumda.

Merve Boluğur’un ilk YouTube videosu

Merve Boluğur’un ilk YouTube videosu için sosyal medyadaki bazı yorumlar