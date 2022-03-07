Galatasaray Başkanı: Kulüpler, Süper Lig TV İçin Hazır!

Galatasaray Spor Kulubü Başkanı Burak Elmas, Süper Lig yayın hakları ile ilgili konuştu. Elmas tarafından yapılan açıklamalarda, en uç nokta olarak görülen Süper Lig TV'nin artık ciddi ciddi masaya yatırıldığı ifade edildi. Yeni televizyon kanalı meselesi, birkaç hafta içinde açığa kavuşacak.

Geçtiğimiz haftalarda sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Türkiye Futbol Federasyonu'yla (TFF) ilgili bazı gelişmelerden bahsetmiştik. Edinilen bilgilere göre TFF, Süper Lig yayın hakları için verilen fiyat tekliflerinden memnun değildi ve Süper Lig TV'nin bile kurulması gündemdeydi. Gelen son açıklamalar, Süper Lig TV'nin ciddi ciddi bir seçenek olarak değerlendirilmeye başladığını gösteriyor.

Paylaşılan son bilgilere göre yayıncı kuruluşlar, Süper Lig karşılaşmalarının yayın hakları için 2,1 milyar TL'nin üzerine çıkmadılar. Mevcut sezon için 2,65 milyar TL ödeme yapıldığını düşündüğümüzde, fiyatın TFF'yi ya da kulüpleri memnun etmeyeceği aşikardı. İşte bu gelişmelerle ilgili konuşan Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas, aslında en uç nokta olan Süper Lig TV'nin artık resmen değerlendirildiğini açıkladı.

"Kulüpler buna hazır"

"Kulüplerde kendi geleceğini kendi belirleme, marka değerini birlikte yükseltmek adına bir irade var. Türk futbolunun geleceğini, sadece seçenek olmadığı için tek bir yayıncının isteğine bırakmama konusunda arzulular. 1-2 hafta içinde netleşir. Kulüplerin birlikte bir televizyon kanalı kurması alınacak en uç karardı. Buna da kulüpler hazır." ifadelerini kullanan Burak Elmas, konuyla ilgili daha fazla bilgi vermekten kaçındı.

Süper Lig'in yayın haklarını elinde tutan şirket, zaman zaman çeşitli tartışmalarla gündeme geliyor. Aslında taraftarlar bu şirketi pek de istemiyorlar. Ancak ihale tekliflerini bugüne dek en üst düzeyde tutan şirket, bu yıl isteneni vermekte tereddüt ediyor gibi görünüyor. Önümüzdeki günlerde ne olur bilinmez ancak son açıklamalar, mevcut yayıncı kuruluşun çok yakında bayrak devri yapabileceğini düşündürüyor.