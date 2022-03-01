Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Mobile World Congress 2022 etkinliği sırasında sadece teknoloji şirketleri yer almadı. Dünyanın en prestijli kulüplerinden biri olan Barcelona’nın başkanı Joao Laporta, yaptığı açıklamada kulübün NFT ve Metaverse ile ilgili projelerinin bulunduğunu duyurdu.

Görünüşe göre futbol takımları günümüzün getirdiği yeni olanaklardan geri kalmak istemiyor. Dünyanın en büyük efsanelerine ev sahipliği yapmış olan Katalanların temsilcisi Barcelona’nın gündeminde Metaverse ve NFT’ler var.

Barcelona kulübünün başkanı Laporta, yaptığı bir basın açıklamasında kulüpteki futbolcuların sözleşmelerinde sadece futbola dair maddeler olmadığını belirtti. Tabii sözleşmede futbol dışı maddeler daha önce görülmemiş mi? Değil, ancak başkan Laporta’nın oyuncularla imzaladığı sözleşmelere koyduğu maddeler daha önce görülmemiş.

Barcelona’lı oyuncuların kontratlarında Metaverse ve NFT maddeleri var

Her profesyonel futbolcunun hayallerinden biri olan dünyanın en prestijli futbol kulüplerinden Barcelona, kendi metaverse’ünü oluşturacağını ve kripto parasını yayınlayacağını duyurdu. MWC 2022’de konuşan Barcelona Başkanı Laporta, futbolcuların kontratlarında NFT ve Metaverse ile ilgili maddelerin olduğunu belirtti.

Laporta’nın açıklamaları tam olarak şöyle:

“Kendi metaverse’ümüzü oluşturuyoruz. Aslında bu yüzden diğer kripto para şirketleriyle bağlantılı olma konusunda olumsuz karar verdik. Kendi kripto paramızı da çıkarmak istiyoruz. Bunu kendimiz yapmalıyız. Bizim spor endüstrisinde üreteceklerimizle kulüp, finansal açıdan nefes alacaktır.

Bizim arkamızda büyük şirketler ya da hissedarlar yok. Bu da bizi üretken, cesur ve spor endüstrisinin hep bir adım önünde olmaya itiyor. Ayrıca NFT projemizi de başlatacağız. Dünya çapında 300 milyondan fazla taraftarımız var. Futbolcuların da kontratlarında NFT ve metaverse’le ilgili maddeler bulunuyor”

Barcelona’ya daha önce kripto para sponsorlukları hakkında götürülen tekliflerin hepsine ‘hayır’ cevabı verilmişti. Kulüp, tekliflerin reddedilmesine sebep olarak kripto paraların çok riskli bir iş olduğunu söylemişti. Anlaşılan Barcelona, kendi kripto parasını çıkarmak istiyormuş.