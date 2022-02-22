Süper Lig Yayın İhalesinde Verilen Son Teklif Ortaya Çıktı

Süper Lig karşılaşmalarını yayınlayabilmek için Türkiye Futbol Federasyonu'na yöneltilen son teklif ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre yayın hakları için 2,1 milyar TL teklif edildi. Ancak TFF, bu teklifi beğenmedi. Öyle ki Süper Lig için özel bir televizyon kanalı kurulması olasılığı da masada.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bir süredir Süper Lig yayın hakları ile uğraşıyor. İlk etapta verilen tüm teklifleri toplayan TFF, 14 Şubat'ta gerçekleştirilen toplantıda ihale bedellerini düşük bulmuş ve yayın haklarını kimseye vermemişti. İkinci toplantıda da benzer bir durum yaşandı ve TFF, Süper Lig karşılaşmalarının yayın haklarını kimseye vermedi. Zira teklifler, bir kez daha yetersiz bulundu.

NTV Spor'un edindiği bilgilere göre ilk ihalede verilen maksimum teklif 2 milyar TL olarak kayıtlara geçmiş ve TFF, bu teklifi beğenmemişti. İkinci toplantıda ise teklifi 100 milyon TL artırıldı ve 2,1 milyar TL teklif verildi. Ancak yeni teklif de TFF ve kulüpleri memnun etmedi. 28 Şubat'ta bir toplantı daha gerçekleştirileceği ve kararın o toplantıdan çıkacağı ifade ediliyor. Bu arada; Süper Lig ve TFF 1. Lig kulüplerinin bu sezon için yayın gelirinin 2,65 milyar TL olduğunu belirtelim.

TFF, kendi televizyon kanalını kurabilir

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Özdemir, o açıklamalarında ihaleye ilginin yüksek olduğunu ancak verilen teklifleri yükseltmek istediklerini dile getirmişti. Tekliflerin beğenilmemesi durumunda neler yaşanacağını da açıklayan Nihat Özdemir, Süper Lig maçlarının yayınlanacağı bir televizyon kanalının kurulabileceğini duyurmuştu. TFF Başkanının konuyla ilgili açıklaması şöyle:

Revize edilmiş teklifleri bekliyoruz. İlgi ve alaka var ancak elimizden geldiğince bu yayın fiyatını yükseltmeye çalışıyoruz. İnanıyorum ki teklif verenler, asıl tekliflerini henüz vermedi. Rekabeti artırmak için fiyatı yükselteceklerdir. Daha yüksek teklif gelmesini bekliyoruz. Kulüplerimizin maksimum bedel almasını isteyen bir federasyonuz. Beklediğimiz teklif gelmezse Süper Lig Televizyonu gibi bir televizyon kurulur. Kulüpler, dekoder satışı yapar ve gelir paylaşımı yapılır. Bu da düşüncemiz içerisinde var.