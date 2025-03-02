Samsung, ülkemizde de çok ilgi görebilecek yeni bütçe dostu telefonları Galaxy A36 ve Galaxy A26'yı tanıttı. İşte cihazlar hakkında bilmeniz gerekenler.

Samsung, bu hafta sonu uygun fiyatlı modellerine doyuracak duyurular yaptı. Galaxy A56’nın tanıtıldığını görmüştük. Ona ek olarak yine ülkemizde çok satma potansiyeline sahip 2 model olan A26 ve A36 modelleri de geldi.

Galaxy A26 ve A36, uygun fiyata iddialı özellikler sunuyorlar. İkisi arasında öyle çok büyük farklar yok. Gelin lafı uzatmadan bu telefonlara bir göz atalım.

Galaxy A36

A36 modeli, arkada pil şeklinde kamera adası ve önde delikli ekran tasarımıyla geliyor. Cihazda 6,7 inçlik FHD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan AMOLED ekran var. Telefonun boyutları 162,9 x 78,2 x 7,4 mm olarak açıklandı. Ağırlığı ise 195 gram.

Samsung, A36’da Snapdragon’a geçiş yapmış. Öyle ki cihazın Snapdragon 6 Gen 3’ten güç aldığını görüyoruz. 6/8 GB RAM ve 128/256 GB depolama seçenekleri de sunulacak. Cihazın Android 15 tabanlı One UI 7 ile kutudan çıktığını ve 6 yıl güncelleme desteğiyle geldiğini belirtelim.

Kamerasına baktığımızda arkada 50 MP ana, 8 MP ultra geniş ve 5 MP makro kamera görüyoruz. Önde 12 MP’lik bir sensör var. Cihaz, 5000 mAH’lik bataryayla gelirken üst seviye modellerde gördüğümüz 45W hızlı şarj sunuyor. 30 dakikalık şarjla %66 seviyesine çıkabiliyor.

Samsung Galaxy A36 teknik özellikleri

Ekran 6,7 inç, FHD+, AMOLED, 120 Hz, 1900 nit İşlemci Snapdragon 6 Gen 3 RAM 6/8 GB Depolama 128/256 GB Arka kamera 50 MP (f/1.8) + 8 MP (f/2.2) + 5 MP (f/2.4) Ön kamera 12 MP (f/2.2) Batarya 5000 mAh (45W) İşletim sistemi One UI 7 (Android 15) Boyutlar 162,9 x 78,2 x 7,4 mm Ağırlık 195 gram

Samsung Galaxy A36 fiyatı

Versiyon Fiyatı 6 GB + 128 GB 380 euro 8 GB + 256 GB 450 euro

Galaxy A26

Bir alt model olan Galaxy A26, geçen seneki A35’i andırıyor diyebiliriz. Bu telefonda da kardeşleri gibi 6,7 inçlik FHD+ 120 Hz AMOLED ekran var. Aradaki fark, biraz modası geçmiş diyebileceğimiz çentikli ekranla gelmesi. İşlemcisi ise günlük ihtiyaçlar için yeterli diyebileceğimiz Exynos 1380. Ona 6/8 GB RAM ve 128/256 GB depolama eşlik ediyor.

Kamerasına geldiğimizde 50 MP, 8 MP ve 2 MP kurulumunu görüyoruz. Önde ise 13 MP’lik bir deliğe yerleştirilen sensör var. Cihazın 5000 mAh batarya ve 25W desteğiyle geldiğini belirtelim. Kutudan Android 15 tabanlı One UI 7 ile çıkacak. Boyutları 164 x 77,5 x 7,7 mm, ağırlığı ise 200 gram. Yeni A serisi telefonların hepsinin IP67 suya ve toza dayanıklılıkla geldiğini ekleyelim.

Samsung Galaxy A26 teknik özellikleri

Ekran 6,7 inç, FHD+, AMOLED, 120 Hz, 1900 nit İşlemci Exynos 1380 RAM 6/8 GB Depolama 128/256 GB Arka kamera 50 MP (f/1.8) + 8 MP (f/2.2) + 2 MP (f/2.4) Ön kamera 13 MP (f/2.2) Batarya 5000 mAh (25W) İşletim sistemi One UI 7 (Android 15) Boyutlar 164 x 77,5 x 7,7 mm Ağırlık 200 gram

Samsung Galaxy A26 fiyatı