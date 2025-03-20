Samsung, geçtiğimiz haftalarda orta segmentte çok iddialı olacak yeni telefonlarını tanıtmıştı. Galaxy A56 ve A36 olarak gelen bu modeller, uygun fiyatlarına rağmen dikkat çeken özelliklerle donatılmalarıyla dikkat çekmişlerdi.
Şimdi ise beklenen gün geldi. Cihazlar, Türkiye’de satışa sunulmaya başladı. Telefonların şimdilik Samsung’un sitesinde satışa sunulmadıklarını belirtelim. Sadece özellikleriyle listelenmiş durumdalar. Ancak üçüncü taraf satıcılar üzerinden satın almak mümkün. Biz de bu içeriğimizde üçüncü taraf satıcıların fiyatlarını ekledik. Samsung’un sitesine geldiği zaman güncelleyeceğiz.
Samsung Galaxy A56 Türkiye fiyatı
|Versiyon
|Fiyatı
|8 GB + 256 GB
|24.499 TL
Samsung Galaxy A56 teknik özellikleri
|Ekran
|6,7 inç, AMOLED; 120 Hz, FHD+, 1900 nit
|İşlemci
|Exynos 1580
|RAM
|8 GB
|Depolama
|256 GB
|Arka kamera
|50 MP (f/1.8), 12 MP (f/2.2), 5 MP (f/2.4)
|Ön kamera
|12 MP (f/2.2)
|Batarya
|5000 mAh (45W)
|İşletim sistemi
|One UI 7 (Android 15)
|Renk
|Antrasit, Gri, Pembe, Yeşil
Samsung Galaxy A36 Türkiye fiyatı
|Versiyon
|Fiyatı
|8 GB + 256 GB
|19.499 TL
Samsung Galaxy A36 teknik özellikleri
|Ekran
|6,7 inç, FHD+, AMOLED, 120 Hz, 1900 nit
|İşlemci
|Snapdragon 6 Gen 3
|RAM
|8 GB
|Depolama
|256 GB
|Arka kamera
|50 MP (f/1.8) + 8 MP (f/2.2) + 5 MP (f/2.4)
|Ön kamera
|12 MP (f/2.2)
|Batarya
|5000 mAh (45W)
|İşletim sistemi
|One UI 7 (Android 15)
|Renk
|Gri, Lila, Siyah, Yeşil
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