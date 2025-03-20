Orta Segmentin Kralları Samsung Galaxy A56 ve A36, Çok Sevineceğiniz Fiyatlarla Türkiye'de Satışa Sunuldu!

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Samsung'un yeni orta segment telefonları, Türkiye'de satışa sunuldu. Fiyatlar, gerçekten kullanıcıları sevindirecek cinsten.

Samsung, geçtiğimiz haftalarda orta segmentte çok iddialı olacak yeni telefonlarını tanıtmıştı. Galaxy A56 ve A36 olarak gelen bu modeller, uygun fiyatlarına rağmen dikkat çeken özelliklerle donatılmalarıyla dikkat çekmişlerdi.

Şimdi ise beklenen gün geldi. Cihazlar, Türkiye’de satışa sunulmaya başladı. Telefonların şimdilik Samsung’un sitesinde satışa sunulmadıklarını belirtelim. Sadece özellikleriyle listelenmiş durumdalar. Ancak üçüncü taraf satıcılar üzerinden satın almak mümkün. Biz de bu içeriğimizde üçüncü taraf satıcıların fiyatlarını ekledik. Samsung’un sitesine geldiği zaman güncelleyeceğiz.

Samsung Galaxy A56 Türkiye fiyatı

Versiyon Fiyatı
8 GB + 256 GB 24.499 TL

Samsung Galaxy A56 teknik özellikleri

Ekran 6,7 inç, AMOLED; 120 Hz, FHD+, 1900 nit
İşlemci Exynos 1580
RAM 8 GB
Depolama 256 GB
Arka kamera 50 MP (f/1.8), 12 MP (f/2.2), 5 MP (f/2.4)
Ön kamera 12 MP (f/2.2)
Batarya 5000 mAh (45W)
İşletim sistemi One UI 7 (Android 15)
Renk Antrasit, Gri, Pembe, Yeşil

Samsung Galaxy A36 Türkiye fiyatı

Versiyon Fiyatı
8 GB + 256 GB 19.499 TL

Samsung Galaxy A36 teknik özellikleri

Ekran 6,7 inç, FHD+, AMOLED, 120 Hz, 1900 nit
İşlemci Snapdragon 6 Gen 3
RAM 8 GB
Depolama 256 GB
Arka kamera 50 MP (f/1.8) + 8 MP (f/2.2) + 5 MP (f/2.4)
Ön kamera 12 MP (f/2.2)
Batarya 5000 mAh (45W)
İşletim sistemi One UI 7 (Android 15)
Renk Gri, Lila, Siyah, Yeşil

Telefonlar hakkında daha fazla detay için:
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