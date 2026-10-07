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Samsung Galaxy Tab S12+ ve Galaxy Tab S12 Ultra Türkiye'de Satışa Sunuldu: İşte Özellikleri ve Fiyatı!

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Samsung'un geçtiğimiz hafta duyurduğu yeni amiral gemisi tabletleri Galaxy Tab S12+ ve Galaxy Tab S12 Ultra, Türkiye'de satışa sunuldu.

Samsung Galaxy Tab S12+ ve Galaxy Tab S12 Ultra Türkiye'de Satışa Sunuldu: İşte Özellikleri ve Fiyatı!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Samsung, yeni amiral gemisi tabletleri Galaxy Tab S12+ ve Galaxy Tab S12 Ultra'yı Türkiye'de resmen satışa sundu.

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Şirket bu nesilde sürpriz bir karar alarak standart model olan Galaxy Tab S12’yi piyasaya sürmedi ve doğrudan daha gelişmiş özelliklere sahip iki modelle kullanıcıların karşısına çıktı.

İçerikten Görseller

Samsung Galaxy Tab S12+ ve Galaxy Tab S12 Ultra Türkiye'de Satışa Sunuldu: İşte Özellikleri ve Fiyatı!
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Galaxy Tab S12+ özellikleri

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Özellik Detay
Ekran 12,6" Dynamic AMOLED 2X, 2800 × 1752, 120 Hz
İşlemci MediaTek Dimensity 9500
RAM 12 GB
Depolama 256 / 512 GB
Arka Kamera 13 MP
Ön Kamera 12 MP Ultra Geniş Açılı
Pil 10.600 mAh
İşletim Sistemi Android 17 / One UI 9

Galaxy Tab S12 Ultra özellikleri

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Özellik Detay
Ekran 14,6" Dynamic AMOLED 2X, 2960 × 1848, 120 Hz
İşlemci MediaTek Dimensity 9500
RAM 12 / 16 GB
Depolama 256 / 512 GB / 1 TB
Arka Kamera 13 MP + 8 MP Ultra Geniş Açılı
Ön Kamera 12 MP Ultra Geniş Açılı
Pil 11.600 mAh
İşletim Sistemi Android 17 / One UI 9

Galaxy Tab S12 ailesi Türkiye fiyatları

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Model Fiyat
Galaxy Tab S12+ 67.499 TL
Galaxy Tab S12 Ultra 78.999 TL

Peki siz Samsung'un yeni amiral gemisi tabletlerinin Türkiye fiyatı hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

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