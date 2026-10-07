Samsung Galaxy Tab S12+ ve Galaxy Tab S12 Ultra Türkiye'de Satışa Sunuldu: İşte Özellikleri ve Fiyatı!

Samsung'un geçtiğimiz hafta duyurduğu yeni amiral gemisi tabletleri Galaxy Tab S12+ ve Galaxy Tab S12 Ultra, Türkiye'de satışa sunuldu.

Samsung, yeni amiral gemisi tabletleri Galaxy Tab S12+ ve Galaxy Tab S12 Ultra'yı Türkiye'de resmen satışa sundu.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Şirket bu nesilde sürpriz bir karar alarak standart model olan Galaxy Tab S12’yi piyasaya sürmedi ve doğrudan daha gelişmiş özelliklere sahip iki modelle kullanıcıların karşısına çıktı.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Galaxy Tab S12+ özellikleri

Özellik Detay Ekran 12,6" Dynamic AMOLED 2X, 2800 × 1752, 120 Hz İşlemci MediaTek Dimensity 9500 RAM 12 GB Depolama 256 / 512 GB Arka Kamera 13 MP Ön Kamera 12 MP Ultra Geniş Açılı Pil 10.600 mAh İşletim Sistemi Android 17 / One UI 9

Galaxy Tab S12 Ultra özellikleri

Özellik Detay Ekran 14,6" Dynamic AMOLED 2X, 2960 × 1848, 120 Hz İşlemci MediaTek Dimensity 9500 RAM 12 / 16 GB Depolama 256 / 512 GB / 1 TB Arka Kamera 13 MP + 8 MP Ultra Geniş Açılı Ön Kamera 12 MP Ultra Geniş Açılı Pil 11.600 mAh İşletim Sistemi Android 17 / One UI 9

Galaxy Tab S12 ailesi Türkiye fiyatları

Model Fiyat Galaxy Tab S12+ 67.499 TL Galaxy Tab S12 Ultra 78.999 TL

Peki siz Samsung'un yeni amiral gemisi tabletlerinin Türkiye fiyatı hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.