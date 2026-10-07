Samsung Galaxy Tab S12+ ve Galaxy Tab S12 Ultra Türkiye'de Satışa Sunuldu: İşte Özellikleri ve Fiyatı!

Samsung, yeni amiral gemisi tabletleri Galaxy Tab S12+ ve Galaxy Tab S12 Ultra'yı Türkiye'de resmen satışa sundu.
Şirket bu nesilde sürpriz bir karar alarak standart model olan Galaxy Tab S12’yi piyasaya sürmedi ve doğrudan daha gelişmiş özelliklere sahip iki modelle kullanıcıların karşısına çıktı.
İçerikten Görseller
Galaxy Tab S12+ özellikleri
|Özellik
|Detay
|Ekran
|12,6" Dynamic AMOLED 2X, 2800 × 1752, 120 Hz
|İşlemci
|MediaTek Dimensity 9500
|RAM
|12 GB
|Depolama
|256 / 512 GB
|Arka Kamera
|13 MP
|Ön Kamera
|12 MP Ultra Geniş Açılı
|Pil
|10.600 mAh
|İşletim Sistemi
|Android 17 / One UI 9
Galaxy Tab S12 Ultra özellikleri
|Özellik
|Detay
|Ekran
|14,6" Dynamic AMOLED 2X, 2960 × 1848, 120 Hz
|İşlemci
|MediaTek Dimensity 9500
|RAM
|12 / 16 GB
|Depolama
|256 / 512 GB / 1 TB
|Arka Kamera
|13 MP + 8 MP Ultra Geniş Açılı
|Ön Kamera
|12 MP Ultra Geniş Açılı
|Pil
|11.600 mAh
|İşletim Sistemi
|Android 17 / One UI 9
Galaxy Tab S12 ailesi Türkiye fiyatları
|Model
|Fiyat
|Galaxy Tab S12+
|67.499 TL
|Galaxy Tab S12 Ultra
|78.999 TL
Peki siz Samsung'un yeni amiral gemisi tabletlerinin Türkiye fiyatı hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.