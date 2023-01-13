Geçtiğimiz haftalarda duyurulan resmi Game of Thrones NFT'leri piyasaya sürüldü. NFT'ler, 'amatör' bir sanatçının elinden çıkmış gibi duran tasarımlarıyla alay konusu oldu...

Yıllar boyunca televizyon dünyasının zirvesinde olan ancak son sezonuyla hayal kırıklığı yaratan Game of Thrones, geçtiğimiz gün dijital dünyada farklı bir girişimle önümüze geldi. Warner Bros., diziye özel NFT'leri piyasaya sürdü.

Koleksiyon, hayranlar tarafından merakla beklenmiş olsa da ne yazık ki istenileni sunamadı. Bazıları yüzlerce dolar karşılığında satılan NFT’ler, pek de ilham verici, baktıkça iç açan bir tasarıma sahip değildi…

Game of Thrones NTF koleksiyonundan bazı örnekler:

Game of Thrones NFT’lerine gelen tepkiler:

“Bu neredeyse Game of Thrones’un son bölümü kadar kötü. Adamın ellerine bak. Bunlar resmi GoT NFT’leri.”

“The Sims'ten ekran görüntüleri gibi duruyor.”

“Bu şimdiye kadar gördüğüm en kötü şey.”

NFT koleksiyonundan diğer örnekler:

Peki bu NFT koleksiyonunun amacı neydi?

Warner Bros., Build Your Realm (Kendi krallığını inşa et) serisi NFT’leriyle özelleştirilebilir karakterler oluşturulmasını sağlamak istiyordu. NFT serisinin ilk üyeleri olan bu NFT’lerin yanı sıra ilerleyen dönemde silah ve zırh gibi NFT’lere de piyasaya sürülecek, karakterler özelleştirilebilecek.

Tabii bu büyük başarıdan sonra yeni NFT’lerin değeri istenilen karşılığı bulur mu, orası biraz meçhul.