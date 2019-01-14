  • Game of Thrones'un İlk Fragmanı Geldi (Yayın Tarihi)

Game of Thrones'un Son Sezonundan İlk Fragman Geldi (Yayın Tarihi Açıklandı)

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Game Of Thrones hayranlarının tırnaklarını yiyerek beklediği sekizinci ve son sezondan beklenen video ve yayın tarihi geldi.

Geçtiğimiz hafta içerisinde Game of Thrones'un final sezonuna dair çıkış tarihinin çok yakında duyurulacağını paylaşmıştık. Haberimizde sürpriz bir de fragman beklediğimizi belirtmiştik ve temennilerimiz gerçek oldu. Game of Thrones'un hem çıkış tarihi hem de ilk fragmanı karşımızda.

Yayınlanan fragmanla birlikte dizinin yönetmeni David Nutter, Reddit'te soruları yanıtladı. Sekizinci ve son sezonun her bölümünün 60 dakikadan uzun olacağını belirten yönetmen, sezonun finalinden fazlasıyla memnun olduğunu belirtti. Finalin, dizinin yönetmeni olarak değil bir hayranı olarak da kendisini tatmin ettiğini belirtti.

Gelelim sizlerin de merakla beklediği tarihe... Game of Thrones'un son sezonu 14 Nisan 2019 tarihinde başlıyor. Henüz yayın takvimi paylaşılmamış olsa da bölümler arasında, 2-3 haftalık heyecan boşlukları bizim için sürpriz olmayacaktır. 
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Kaynak : https://comicbook.com/tv-shows/2019/01/13/game-of-thrones-season-8-final-season-trailer-premiere-date/
Etiketler: HBO, Game of Thrones, westeros
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