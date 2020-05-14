Sosyal medyada koronavirüs salgınıyla özdeşleştirilen Ganalı yerel cenaze dansçıları, gazeteci İbrahim Haskoloğlu’nun sorularını yanıtladı. Artık bir medya ikonu haline gelen Ganalı dansçılar, Türkiye’de uyarılara rağmen sokağa çıkanlara nükteli bir mesaj verdi.

Sosyal medya, koronavirüs salgınında da bildiğimiz gibi. Salgının dünya çapında yarattığı endişelerde ve sosyal hayata getirdiği etkilerden kurtulmaya çalışanlar, soluğu sosyal medyanın dipsiz mizah kuyusunda almıştı. Gana’da zenginlerin cenazelerini organize eden ansçılar da bu dönemde bir sembol haline geldiler.

Ganalı danşçılar, bundan 3 yıl önce BCC Afrika Muhabiri Sullet Lansah’ın haberiyle gündem olmuşlardı. Lansah, çektiği görüntüler koronavirüs salgını döneminde viral olunca yeniden dansçılara ulaşarak röportaj yapmıştı. Salgın döneminde işlerin azaldığını ifade eden ekip liderleri Benjamin Aldo, bu kez Türkiye’den İbrahim Haskoloğlu’nun sorularını yanıtladı.

Ganalı dansçılardan Türkiye’de uyarılara kulak asmayanlara mesaj: “Eğer kurallara uymazlarsa cenazelerinde dans ederiz”

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Ekibi adına konuşan Benjamin Aldo, Türkiye’yi çok sevdiklerini söyledi. Ancak sağlık çalışanlarının uyarılarını dinlemeyip sokağa çıkanlar için ekibi adına “Eğer kurallara uymazlarsa cenazeleriyle dans ederim” dedi. İlk bakışta kulağa epey komik gelen bu nükteli uyarı, elbette içinde fazlasıyla ciddiyet de barındırıyor.

11 Mayıs’ta AVM’lerin açılmasıyla birlikte vatandaşlar, önlemlerin gevşetildiği algısına sahip olmaya başladılar. Ancak Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerinin her fırsatta yaptığı açıklamalara göre önlemlerin gevşemesi gibi bir durum yok. Mecbur olmadığımız sürece evlerimizde kalmamız ve sağlıkçıların uyarılarını dikkate almamız gerekiyor.