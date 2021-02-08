YouTube üzerinden canlı olarak yayınlanacak ve tamamen ücretsiz şekilde gerçekleştirilecek GDG Konya Kariyer Haftası, 10 Şubat'ta başlıyor.

Profesyonel hayata geçişe dair önemli konuların ele alınacağı GDG Konya Kariyer Haftası, 10-14 Şubat tarihlerinde YouTube üzerinden gerçekleştirilecek canlı yayın ile katılımcılarla buluşacak.

Etkinlik boyunca iş dünyasına giriş yapmaya hazırlanan gençlerin soru işaretleri, tamamen ücretsiz olarak gerçekleştirilecek canlı yayınlar sırasında sektörün içindeki profesyoneller tarafından yanıt bulacak.

GDG Konya Kariyer Haftasında ele alınacak konular:

Alper Akyüz: CV optimizasyonu

Kadir Mon: İş mülakatı ve teknikleri

Sibel Kündeş: Mülakatta fark yaratmak

Esat Gülkaya: Staj ve profesyonel hayatta stajın yeri

Zafer Arıcan: Akademisyenlik - Danışmanlık

Olcay Yalgın: Yurtdışına açılmak

GDG Konya tarafından çevrimiçi ve tamamen ücretsiz olarak düzenlenecek GDG Konya Kariyer Haftası'nı canlı olarak takip etmek için buraya tıklayıp etkinliğin YouTube kanalını ziyaret edebilirsiniz.