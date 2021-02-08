Profesyonel hayata geçişe dair önemli konuların ele alınacağı GDG Konya Kariyer Haftası, 10-14 Şubat tarihlerinde YouTube üzerinden gerçekleştirilecek canlı yayın ile katılımcılarla buluşacak.
Etkinlik boyunca iş dünyasına giriş yapmaya hazırlanan gençlerin soru işaretleri, tamamen ücretsiz olarak gerçekleştirilecek canlı yayınlar sırasında sektörün içindeki profesyoneller tarafından yanıt bulacak.
GDG Konya Kariyer Haftasında ele alınacak konular:
- Alper Akyüz: CV optimizasyonu
- Kadir Mon: İş mülakatı ve teknikleri
- Sibel Kündeş: Mülakatta fark yaratmak
- Esat Gülkaya: Staj ve profesyonel hayatta stajın yeri
- Zafer Arıcan: Akademisyenlik - Danışmanlık
- Olcay Yalgın: Yurtdışına açılmak
GDG Konya tarafından çevrimiçi ve tamamen ücretsiz olarak düzenlenecek GDG Konya Kariyer Haftası'nı canlı olarak takip etmek için buraya tıklayıp etkinliğin YouTube kanalını ziyaret edebilirsiniz.