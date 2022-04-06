Geceleri Elektrik Üretebilen Güneş Paneli Geliştirildi

Bir grup araştırmacı, geceleri dahi enerji depolanabilmesini sağlayacak devrim niteliğinde bir güneş paneli geliştirmeyi başardı. Panel, en basit açıklamasıyla geceleri, gündüz yaptığı işlevin tam tersini gerçekleştiriyor. Panelde bulunan ek bir cihaz, tersine gerçekleşen bu işlemi enerjiye çeviriyor.

Yeşil enerji çözümleri arasında en fazla tercih edilenlerden birisi olan güneş enerjisi, temelde önemli bir soruna ev sahipliği yapıyor. Güneş enerjisinden faydalanmak için kurulan paneller, gündüz kapalı havalarda ışık azlığından, geceleri ise doğal olarak, hiçbir şekilde Güneş enerjisi depolayamıyor.

Bir elektrik mühendisi olan araştırmacı Sid Assawaworrarit ve meslektaşlarıysa buna yeni ve devrimsel bir çözüm bulmayı başardı. Ekip, geceleri bile enerji depolanmasını sağlayan yeni bir çözüm geliştirdi. Gelin, ekibin geliştirdiği yeni çözüme yakından bakalım.

Güneş panelinin görevi, gece tam tersine dönüyor

Geceleri güneş panelleriyle enerji toplamayı başarmaya odaklanan ekip, gecenin sunduğu bir avantajdan faydalandı. Havanın açık olduğu gecelerde, güneş panellerinin yüzeyindeki kızılötesi radyasyonun havaya serbestçe yayılmasına izin verildi. Bunu bir avantaja çevirmek isteyen ekip, standart bir paneli termoelektrik jeneratörle birleştirdi.

Ortaya çıkan yeni ürünle birlikte ortam havası güneş panelinin yüzeyi arasındaki küçük sıcaklık farkından ufak miktar da olsa enerji elde etmek mümkün oldu. Hava ve panel yüzeyi arasındaki sıcaklık farkının eşitlenmesi için panelden havaya karışan fotonlarla taşınan sıcaklık, termoelektrik jeneratörü tarafından yakalanıyordu.

Ekip tarafından yapılan açıklamaya göre ortaya çıkan cihazla birlikte bir güneş panelinin açık havada metrekare başına sunduğu enerji, 50 mW’a ulaştı. Ekip, bu seviyenin bir rekor olduğunu ancak burada durmayacaklarını açıkladı.