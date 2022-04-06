Ayçiçeği Poleninden Tekrar Kullanılabilen Kağıt Geliştirildi

Singapur'da bilim insanları, tek kullanımlık kâğıtların tüm olumsuzluklarını tarihe karıştırma potansiyeli taşıyan bir ilke imza attı. Yapılan çalışmalar sonucunda ay çiçeği poleninden yeniden kullanılabilir bir kâğıt geliştirildi.

Yıllardır tartışılan çevre sorunları arasında yer alan kâğıt israfı, bilim dünyasının ilerlemesiyle çok yakında yeni bir çözümle azaltılabilecek. Bu çözüme giden yol henüz kesin olmasa da geçtiğimiz günlerde Singapur’daki Nanyang Teknoloji Üniversitesi’nden bilim insanları, yeniden kullanılabilir kâğıdın nasıl olabileceğini gösteren bir başarıya imza attı.

Bilim insanları, yalnızca yeni bir kağıt türü geliştirmekle kalmadı, aynı zamanda yazılan tüm içeriklerin kağıttan kolaylıkla kaldırılabilmesini de mümkün kıldı. Üstelik kâğıt, günümüz kâğıtları gibi ağaçlardan değil, ayçiçeği poleninden üretildi. Bilim insanları, kağıdı oluşturabilmek için polen taneleri kullanılarak milimetre kalınlığında tabakalar halinde şekillenebilen jel benzeri bir madde geliştirdi.

Kağıt üzerine basılanlar su altında bile bütünlüğünü koruyor:

Polen bazlı yeniden kullanılabilir kâğıdın işlevi de standart kâğıtlardan pek de farklı değildi. Kâğıt üzerine yazıcıyla birlikte yazım yapılabiliyor. Hatta kâğıt üzerine basılan yazılar ve resimler, standart kâğıtlardan farklı olacak şekilde su altında herhangi bir zarara uğramıyor.

Kâğıt üzerine yazılan/basılan içeriklerin silinmesi de oldukça basit bir işlem. İçeriklerin silinmesi için yapılması gereken tek şey kâğıdı bir alkalin çözeltisinde birkaç dakika bekletmek. Belli bir süre sonunda kâğıdın üzerindeki tüm toner kâğıttan siliniyor. Yine de geliştirilen kâğıdın ömrü sınırsız değil. Silme işlemi, sekiz tekrara kadar yapılabiliyor. Bilim insanları, geliştirdikleri kâğıdı daha da ileri noktalara taşımak ve ömrünü artırarak yüksek miktarlarda üretebilmek için çalışmalarına devam ediyor.