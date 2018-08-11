Geriye dönüp baktığımızda, her şeyi değiştirmiş olduğunu gördüğümüz zaman, ağzınızı açık bırakacak çeşitli görüntülere de sahne oluyor. İşte zaman ile ilgili sizleri şaşırtacak olan 15 gerçek bilgi.

Zaman kavramı, ileriye baktığımızda çok uzun gibi görünen, geriye dönüldüğünde ise saniyeler içerisinde geçmiş gibi gelen oldukça ilginç bir durumdur. Bu noktada geçmişte farklı olan birçok şey, şimdilerde fazlasıyla değişkenlik gösteriyor. Hal böyle olunca bizlerde bugün sizin için zaman ile ilgili sizleri şaşırtacak 15 bilgiyi derledik.

Günümüzde fotoğraf çekme alışkanlığının oldukça yaygın olduğu, hepimizce aşikâr. Öyle ki 1800’lü yıllarda çekilen fotoğrafların tümü, şimdilerde 2 dakika içerisinde çekiliyor. Soldaki 1826 yılında çekilen ilk fotoğraf, sağdaki ise bir kedinin kendini çektiği selfiesi.

Warner Bros kurulduğunda Osmanlı İmparatorluğu vardı. Ancak yıl 1923’ü gösterdiğinde Osmanlı yerini Türkiye’ye bıraktı. Warner Bros ise 1903’den bu yana devamlılığını sürdürüyor.

1991 yılında gazete ilanında olan tüm teknolojik cihazlar şimdilerde tek bir telefonun içerisinde mevcut. Bu durum kesinlikle hepimiz için oldukça kullanışlı.

Zaman her şeye etki ettiği gibi Olimpiyatlarda madalya alma hareketlerini de değiştirdi. 1956’da madalya alma hareketi ile 2012’de madalya alma hareketi birbirlerinden farklı görünüyor.

Piramitler sanıldığından daha da eski zamanda yapılmıştır. Hatta Cleopatra’nın yaşadığı dönem, piramitlerin yapımındansa Pizza Hut’ın kuruluşuna daha yakındır. Büyük Giza Piramidi M.Ö 2560 yılında inşa edilmiş, Cleopatra M.Ö 30’larda yaşamış. Pizza Hut ise 1958’de açılmıştır.

İnsanoğlu uçmaya başladıktan 66 yıl sonra Ay’a gitmiştir. 1903 yılında 59 saniye havada kalarak gerçekleştirilen ilk uçuş hareketi sonrası 1969’da Apollo 11 Ay’a indi.

Günümüzde kullanılan bilimsel hesap makinelerinin işlem gücü, Ay’a iniş yaptıran bilgisayarlardan daha yüksektir. Açıklamak gerekirse, Apollo 11’i yöneten ana bilgisayar 1.024 MHz’de çalışıyorken, TI-83 hesap makinesi 6 katı işlem gücüne sahiptir.

Harvard Üniversitesi, Calculus biliminden daha eskidir. Harvard Üniversitesi 1636 yılında kurulurken, Calculus 1600’lerin sonunda bulunmuştur.

Oxford Üniversitesi, Aztek Uygarlığından daha yaşlıdır. Oxford’da eğitim 1096’da başlarken, üniversite 1249’da resmi olarak kurulmuştur. Aztek uygarlığı ise üniversitenin kuruluşundan çok daha eskiye dayanıyor. 1325’de kurulan Aztek uygarlığı, üniversitenin bir hayli gerisinden geliyor.

İlk Piramitlerin yapıldığı dönemde Mamutlar hala dünya üzerindeydi. Bu canlıların soyunun tükenmesi ise Piramitler 1000 yaşındayken gerçekleşti.

Eğer şu anda 45 yaşından büyükseniz, dünya nüfusunu 2’ye katlamış sayılıyorsunuz. 1968’de dünya nüfusu 3.5 milyarken, bugün 7 milyarı geçmiş durumda.

Zaman zaman hala daha kullanılan faks makinesi, ilk üretildiğinde ana ulaşım aracı at arabasıydı. Şu an uçan araçların türediğini düşünecek olursak, yıllar boyunca oldukça seri bir şekilde faks makinelerini kullanmışız.

Star Wars ilk çıkdığında Fransa’da giyotin ile idam gerçekleştiriliyordu. 1977 yılında dahi devam eden bu idam yöntemi, günümüzde son buldu.

Stegosaurus ve Tyrannosaurus Rex arasındaki zaman farkı insanlarla Tyrannosaurus Rex arasındaki zaman farkından daha fazla. Stegosaurus 150 milyon yıl önce yaşamış, T-Rex ise 65 milyon yıl önce…

Eğer Dünya’nın oluşmasından bu güne kadarki tüm tarih tek bir yıla sığdırılmak istenseydi, İnsanların ortaya çıkığı 31 Aralık 23:58’e denk gelirdi. Öyle ki insanlar dünya tarihin sadece 0.004’ünde yer alıyor.