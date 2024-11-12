Gelir İdaresi Başkanlığı, ÖTV muafiyetli sıfır otomobil satışlarıyla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, satış sayısının sektör kaynaklarının iddia ettikleri kadar yüksek olmadığı belirtildi.

Dün sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, ÖTV muafiyetli sıfır otomobil satışlarına ilişkin verilerden bahsetmiştik. Sektör kaynaklarından gelen açıklamalara göre 2024 yılında 300 bin adet kadar ÖTV muafiyetli sıfır otomobil satışı gerçekleştirilmişti. Bu rakam, tüm satışların yüzde 40'ına denk geliyordu.

Ancak şimdi, konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Dünkü açıklamanın kaynağı olan Emre Özpeynirci, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın konuyla ilgili bir açıklama yaptığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre 2024'te gerçekleştirilen ÖTV muafiyetli araç sayısı 300 bin değildi.

ÖTV muafiyetli sıfır araç satış sayısı: 166 bin adet

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın konuyla ilgili açıklamasına göre 2024 yılında gerçekleştirilen ÖTV muafiyetli sıfır araç satış sayısı, 166 bin. Bu da bu yıl satılan 750 bin adet sıfır otomobil satışının yüzde 22'sine denk geliyor. Özpeynirci, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın konuyla ilgili ilk kez veri açıkladığının altını çizdi.

Dünkü haberimizde, açıklanan verilerin tartışmalara yol açtığını ve kamuoyunda kabul görmediğini aktarmıştık. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamanın daha kabul edilebilir olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.