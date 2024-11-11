2024 yılında satılan 750 bin adet sıfır otomobilin yüzde 40 kadarının ÖTV muafiyetli satışlardan olduğu açıklandı. Sektör kaynaklarının açıklaması, vatandaşın kafasını karıştırmış durumda.

Türkiye'de sıfır otomobil sektörü, tarihin en iyi dönemlerini yaşıyor. Geçtiğimiz yıl rekora doymayan satışlar, bu yıl nispeten duruldu. Yine de Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) ekim ayı verilerine göre Ocak-Ekim 2024 döneminde, tarihin en yüksek satış rakamları görüldü.

Ancak paylaşılan bazı veriler, sıfır otomobil satışlarının aslında göründüğü gibi olmadığını gözler önüne serdi. Zira Emre Özpeynirci'nin haberine göre 2024'te satılan otomobillerin yaklaşık yüzde 40 gibi çok ciddi bir bölümü, ÖTV muafiyetli satışlardan oluştu. Bu da hükûmetin daha az vergi toplamasına neden oldu.

Engelli raporu alabilen sıfır arabaya koştu

Emre Özpeynirci'ye konuşan sektör yetkilileri, "Tabii ki hepsinin bu şekilde satıldığını söylemiyoruz. Ama hâlâ azımsanmayacak bir adet. 10 ay sonunda 300 bin adede yaklaşmıştır." ifadesini kullandılar. Buradan, yüzde 90 ve üzeri engelli raporu alabilen vatandaşların sıfır araba almak için harekete geçtiğini rahatlıkla söyleyebiliriz.

Türkiye'de en çok satan otomobiller için:

İşin daha da ilginç bir yanı var. ÖTV muafiyeti, 2024 yılı için 1 milyon 591 bin 255 TL'ye kadar olan otomobilleri kapsadı. Geçtiğimiz haftalarda belirlenen yeniden değerleme oranı ile bu tutar, 2025 yılı için 2.247.114 TL’ye yükselecek. Bu da vatandaşın iştahını kabartacak. Neticede daha yüksek üst limit, daha lüks otomobillere erişim demek...