Fiat'ın kasım ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesi açıklandı. Türkiye'nin en çok satan otomobillerinden Egea'ya yine zam geldiğini görüyoruz.
Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil markası olan Fiat, kasım ayı güncel fiyat listesini paylaştı. Kredi ile daha uygun fiyat sunmaya devam eden Fiat, bu kampanyaya rağmen Egea grubuna zam yaptı. 500e ile Topolino'da ise fiyat indirimi görüyoruz.
Peki Fiat'ın güncel fiyatları nasıl oldu? Bu haberimizde, Fiat Kasım 2024 fiyat listesine bakacağız. Fiyat bilgisinin Fiat'tan alındığını, listenin güncelleneceğini belirtelim.
Fiat sıfır araba fiyatları - Kasım 2024
|Model
|Ekim Başlangıç Fiyatı
|Kasım Başlangıç Fiyatı
|Egea Sedan
|989.900 TL (Kredi ile 859.900 TL)
|1.004.900 TL (Kredi ile 889.900 TL)
|Egea Cross
|1.072.900 TL (Kredi ile 939.900 TL)
|1.072.900 TL (Kredi ile 959.900 TL)
|Egea Cross Wagon
|1.331.900 TL (Kredi ile 1.214.900 TL)
|1.331.900 TL (Kredi ile 1.234.900 TL)
|500e*
|1.475.900 TL
|1.375.900 TL
|Panda*
|855.900 TL
|855.900 TL
|500*
|1.022.900 TL
|1.022.900 TL
|500X*
|1.517.900 TL
|1.517.900 TL
|Topolino
|469.900 TL
|439.900 TL
|600
|-
|1.399.900 TL
(*): 2023 model yılı olarak satışı devam etmektedir.
Egea Sedan fiyatları - Kasım 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.4 Fire 95 HP, Benzinli
|Easy, Manuel
|889.900 TL
|1.4 Fire 95 HP, Benzinli
|Easy (GSR), Manuel
|924.900 TL
|1.4 Fire 95 HP, Benzinli
|Urban, Manuel
|954.900 TL
|1.4 Fire 95 HP, Benzinli
|Urban (GSR), Manuel
|994.900 TL
|1.4 Fire 95 HP, Benzinli
|Lounge (GSR), Manuel
|1.049.900 TL
|1.4 Fire 95 HP, Benzinli
|Limited (GSR), Manuel
|1.104.900 TL
|1.3 M.Jet 95 HP, Dizel
|Easy, Manuel
|1.014.900 TL
|1.6 M.Jet 130 HP, Dizel
|Easy (GSR), Manuel
|1.282.900 TL
|1.6 M.Jet 130 HP, Dizel
|Urban (GSR), Manuel
|1.337.900 TL
|1.6 M.Jet 130 HP, Dizel
|Easy (GSR), Otomatik
|1.400.900 TL
|1.6 M.Jet 130 HP, Dizel
|Urban (GSR), Manuel
|1.445.900 TL
|1.6 M.Jet 130 HP, Dizel
|Lounge, Otomatik
|1.440.900 TL
|1.6 M.Jet 130 HP, Dizel
|Lounge (GSR), Otomatik
|1.500.900 TL
|1.6 M.Jet 130 HP, Dizel
|Limited (GSR), Otomatik
|1.555.900 TL
|1.5 T4 Hibrit 130 HP, Hibrit
|Easy, Otomatik
|1.380.900 TL
|1.5 T4 Hibrit 130 HP, Hibrit
|Urban, Otomatik
|1.425.900 TL
|1.5 T4 Hibrit 130 HP, Hibrit
|Limited, Otomatik
|1.535.900 TL
Egea Sedan opsiyon fiyatları - Kasım 2024
|Opsiyon
|Fiyat
|Paket
|Ücretli Renkler
|7.500 TL
|Easy, Urban, Lounge, Limited
|Plus Paket
|30.000 TL
|Easy, Urban, Lounge
|Güvenlik Paketi
|35.000 TL
|Urban, Lounge, Limited
|16" Alaşımlı Jant
|15.000 TL
|Easy, Urban
|Geri Görüş Kamerası
|10.000 TL
|Easy, Urban, Lounge, Limited
Egea Cross fiyatları - Kasım 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.4 Fire 95 HP, Benzinli
|Street, Manuel
|959.900 TL
|1.4 Fire 95 HP, Benzinli
|Street (GSR Traction+), Manuel
|1.009.900 TL
|1.6 M.Jet 130 HP, Dizel
|Street (GSR Traction+), Otomatik
|1.314.900 TL
|1.4 Fire 95 HP, Benzinli
|Urban, Manuel
|1.024.900 TL
|1.4 Fire 95 HP, Benzinli
|Urban (GSR Traction+), Manuel
|1.074.900 TL
|1.6 M.Jet 130 HP, Dizel
|Urban (GSR Traction+), Otomatik
|1.359.900 TL
|1.5 T4 130 HP, Hibrit
|Urban, Otomatik
|1.451.900 TL
|1.4 Fire 95 HP, Benzinli
|Lounge, Manuel
|1.079.900 TL
|1.4 Fire 95 HP, Benzinli
|Lounge (GSR Traction+), Manuel
|1.129.900 TL
|1.6 M.Jet 130 HP, Dizel
|Lounge (GSR Traction+), Otomatik
|1.414.900 TL
|1.5 T4 130 HP, Hibrit
|Lounge, Otomatik
|1.506.900 TL
|1.4 Fire 95 HP, Benzinli
|Limited (GSR Traction+), Manuel
|1.184.900 TL
|1.6 M.Jet 130 HP, Dizel
|Limited, Otomatik
|1.419.900 TL
|1.6 M.Jet 130 HP, Dizel
|Limited (GSR Traction+), Otomatik
|1.469.900 TL
|1.5 T4 130 HP, Hibrit
|Limited, Otomatik
|1.561.900 TL
Egea Cross opsiyon fiyatları - Kasım 2024
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Ücretli Renkler
|7.500 TL
|Street, Urban, Lounge, Limited
|Güvenlik Paketi
|35.000 TL
|Urban, Lounge, Limited
|Konfor Paketi
|20.000 TL
|Lounge
Egea Cross Wagon fiyatları - Kasım 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.0 Firefly 100 HP, Benzinli
|Lounge, Manuel
|1.234.900 TL
|1.5 T4 130 HP, Hibrit
|Lounge, Otomatik
|1.528.900 TL
Egea Cross Wagon opsiyon fiyatları - Kasım 2024
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Ücretli Renkler
|7.500 TL
|Urban, Lounge
|Güvenlik Paketi
|35.000 TL
|Lounge
500e fiyatları - Kasım 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|87kW, Elektrikli
|La Prima by Bocelli (HB), Otomatik
|1.375.900 TL
|87kW, Elektrikli
|La Prima by Bocelli (3+1), Otomatik
|1.405.900 TL
|87kW, Elektrikli
|La Prima by Bocelli (Cabrio), Otomatik
|1.440.900 TL
500e opsiyon fiyatları - Kasım 2024
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Ücretli Renk
|8.700 TL
|HB, 3+1, Cabrio
|Pastel Boya
|5.500 TL
|3+1, Cabrio
|3 Katmanlı Özel Boya
|12.400 TL
|3+1, Cabrio
500 fiyatları - Kasım 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.0 70 HP, Hibrit
|Dolcevita, Manuel
|1.022.900 TL
|1.0 70 HP, Hibrit
|(Cabrio) Dolcevita, Manuel
|1.136.900 TL
500 opsiyon fiyatları - Kasım 2024
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|8.500 TL
|Dolcevita, (Cabrio) Dolcevita
|Özel Metalik Renk
|15.500 TL
|Dolcevita, (Cabrio) Dolcevita
Panda fiyatları - Kasım 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.0 70 HP, Hibrit
|(City) Cross, Manuel
|855.900 TL
|1.0 70 HP, Hibrit
|(Cross 4x2) Urban, Manuel
|912.900 TL
Panda opsiyon fiyatları - Kasım 2024
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|17.500 TL
|(City) Cross, (Cross 4x2) Urban
500X fiyatları - Kasım 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.5 Hibrit 130HP
|Cross Plus, Otomatik
|1.517.900 TL
|1.5 Hibrit 130HP
|Soft Top, Otomatik
|1.567.900 TL
500X opsiyon fiyatları - Kasım 2024
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Özel Renk
|8.500 TL
|Cross Plus, Soft Top
Topolino fiyatları - Kasım 2024
|Model
|Motor
|Fiyat
|TOPOLİNO 6 kW/8 - 5.5KWh
|Elektrikli
|439.900 TL
|TOPOLİNO PLUS 6 kW/8 HP - 5.5kWh
|Elektrikli
|469.900 TL
|TOPOLİNO DOLCEVITA 6 kW/8 HP - 5.5kWh
|Elektrikli
|449.900 TL
600 fiyatları - Kasım 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|BEV 54 kWh, Elektrikli
|La Prima, Otomatik
|1.399.900 TL
|MHEV 1.2L 136 HP, Hibrit
|Urban, Otomatik
|1.489.900 TL
NOT: Detaylı tablolardaki fiyatlar, Fiat'ın sitesinde görünen en ucuz fiyatlardır.