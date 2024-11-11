Fiat'ın kasım ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesi açıklandı. Türkiye'nin en çok satan otomobillerinden Egea'ya yine zam geldiğini görüyoruz.

Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil markası olan Fiat, kasım ayı güncel fiyat listesini paylaştı. Kredi ile daha uygun fiyat sunmaya devam eden Fiat, bu kampanyaya rağmen Egea grubuna zam yaptı. 500e ile Topolino'da ise fiyat indirimi görüyoruz.

Peki Fiat'ın güncel fiyatları nasıl oldu? Bu haberimizde, Fiat Kasım 2024 fiyat listesine bakacağız. Fiyat bilgisinin Fiat'tan alındığını, listenin güncelleneceğini belirtelim.

Fiat sıfır araba fiyatları - Kasım 2024

Model Ekim Başlangıç Fiyatı Kasım Başlangıç Fiyatı Egea Sedan 989.900 TL (Kredi ile 859.900 TL) 1.004.900 TL (Kredi ile 889.900 TL) Egea Cross 1.072.900 TL (Kredi ile 939.900 TL) 1.072.900 TL (Kredi ile 959.900 TL) Egea Cross Wagon 1.331.900 TL (Kredi ile 1.214.900 TL) 1.331.900 TL (Kredi ile 1.234.900 TL) 500e* 1.475.900 TL 1.375.900 TL Panda* 855.900 TL 855.900 TL 500* 1.022.900 TL 1.022.900 TL 500X* 1.517.900 TL 1.517.900 TL Topolino 469.900 TL 439.900 TL 600 - 1.399.900 TL

(*): 2023 model yılı olarak satışı devam etmektedir.

Egea Sedan fiyatları - Kasım 2024

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.4 Fire 95 HP, Benzinli Easy, Manuel 889.900 TL 1.4 Fire 95 HP, Benzinli Easy (GSR), Manuel 924.900 TL 1.4 Fire 95 HP, Benzinli Urban, Manuel 954.900 TL 1.4 Fire 95 HP, Benzinli Urban (GSR), Manuel 994.900 TL 1.4 Fire 95 HP, Benzinli Lounge (GSR), Manuel 1.049.900 TL 1.4 Fire 95 HP, Benzinli Limited (GSR), Manuel 1.104.900 TL 1.3 M.Jet 95 HP, Dizel Easy, Manuel 1.014.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Easy (GSR), Manuel 1.282.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Urban (GSR), Manuel 1.337.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Easy (GSR), Otomatik 1.400.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Urban (GSR), Manuel 1.445.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Lounge, Otomatik 1.440.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Lounge (GSR), Otomatik 1.500.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Limited (GSR), Otomatik 1.555.900 TL 1.5 T4 Hibrit 130 HP, Hibrit Easy, Otomatik 1.380.900 TL 1.5 T4 Hibrit 130 HP, Hibrit Urban, Otomatik 1.425.900 TL 1.5 T4 Hibrit 130 HP, Hibrit Limited, Otomatik 1.535.900 TL

Egea Sedan opsiyon fiyatları - Kasım 2024

Opsiyon Fiyat Paket Ücretli Renkler 7.500 TL Easy, Urban, Lounge, Limited Plus Paket 30.000 TL Easy, Urban, Lounge Güvenlik Paketi 35.000 TL Urban, Lounge, Limited 16" Alaşımlı Jant 15.000 TL Easy, Urban Geri Görüş Kamerası 10.000 TL Easy, Urban, Lounge, Limited

Egea Cross fiyatları - Kasım 2024

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.4 Fire 95 HP, Benzinli Street, Manuel 959.900 TL 1.4 Fire 95 HP, Benzinli Street (GSR Traction+), Manuel 1.009.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Street (GSR Traction+), Otomatik 1.314.900 TL 1.4 Fire 95 HP, Benzinli Urban, Manuel 1.024.900 TL 1.4 Fire 95 HP, Benzinli Urban (GSR Traction+), Manuel 1.074.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Urban (GSR Traction+), Otomatik 1.359.900 TL 1.5 T4 130 HP, Hibrit Urban, Otomatik 1.451.900 TL 1.4 Fire 95 HP, Benzinli Lounge, Manuel 1.079.900 TL 1.4 Fire 95 HP, Benzinli Lounge (GSR Traction+), Manuel 1.129.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Lounge (GSR Traction+), Otomatik 1.414.900 TL 1.5 T4 130 HP, Hibrit Lounge, Otomatik 1.506.900 TL 1.4 Fire 95 HP, Benzinli Limited (GSR Traction+), Manuel 1.184.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Limited, Otomatik 1.419.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Limited (GSR Traction+), Otomatik 1.469.900 TL 1.5 T4 130 HP, Hibrit Limited, Otomatik 1.561.900 TL

Egea Cross opsiyon fiyatları - Kasım 2024

Opsiyon türü Fiyat Paket Ücretli Renkler 7.500 TL Street, Urban, Lounge, Limited Güvenlik Paketi 35.000 TL Urban, Lounge, Limited Konfor Paketi 20.000 TL Lounge

Egea Cross Wagon fiyatları - Kasım 2024

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.0 Firefly 100 HP, Benzinli Lounge, Manuel 1.234.900 TL 1.5 T4 130 HP, Hibrit Lounge, Otomatik 1.528.900 TL

Egea Cross Wagon opsiyon fiyatları - Kasım 2024

Opsiyon türü Fiyat Paket Ücretli Renkler 7.500 TL Urban, Lounge Güvenlik Paketi 35.000 TL Lounge

500e fiyatları - Kasım 2024

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 87kW, Elektrikli La Prima by Bocelli (HB), Otomatik 1.375.900 TL 87kW, Elektrikli La Prima by Bocelli (3+1), Otomatik 1.405.900 TL 87kW, Elektrikli La Prima by Bocelli (Cabrio), Otomatik 1.440.900 TL

500e opsiyon fiyatları - Kasım 2024

Opsiyon türü Fiyat Paket Ücretli Renk 8.700 TL HB, 3+1, Cabrio Pastel Boya 5.500 TL 3+1, Cabrio 3 Katmanlı Özel Boya 12.400 TL 3+1, Cabrio

500 fiyatları - Kasım 2024

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.0 70 HP, Hibrit Dolcevita, Manuel 1.022.900 TL 1.0 70 HP, Hibrit (Cabrio) Dolcevita, Manuel 1.136.900 TL

500 opsiyon fiyatları - Kasım 2024

Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik Renk 8.500 TL Dolcevita, (Cabrio) Dolcevita Özel Metalik Renk 15.500 TL Dolcevita, (Cabrio) Dolcevita

Panda fiyatları - Kasım 2024

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.0 70 HP, Hibrit (City) Cross, Manuel 855.900 TL 1.0 70 HP, Hibrit (Cross 4x2) Urban, Manuel 912.900 TL

Panda opsiyon fiyatları - Kasım 2024

Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik Renk 17.500 TL (City) Cross, (Cross 4x2) Urban

500X fiyatları - Kasım 2024

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5 Hibrit 130HP Cross Plus, Otomatik 1.517.900 TL 1.5 Hibrit 130HP Soft Top, Otomatik 1.567.900 TL

500X opsiyon fiyatları - Kasım 2024

Opsiyon türü Fiyat Paket Özel Renk 8.500 TL Cross Plus, Soft Top

Topolino fiyatları - Kasım 2024

Model Motor Fiyat TOPOLİNO 6 kW/8 - 5.5KWh Elektrikli 439.900 TL TOPOLİNO PLUS 6 kW/8 HP - 5.5kWh Elektrikli 469.900 TL TOPOLİNO DOLCEVITA 6 kW/8 HP - 5.5kWh Elektrikli 449.900 TL

600 fiyatları - Kasım 2024

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat BEV 54 kWh, Elektrikli La Prima, Otomatik 1.399.900 TL MHEV 1.2L 136 HP, Hibrit Urban, Otomatik 1.489.900 TL



NOT: Detaylı tablolardaki fiyatlar, Fiat'ın sitesinde görünen en ucuz fiyatlardır.