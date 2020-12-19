ACM Hacettepe'nin Düzenlediği GELİŞİM V7 Etkinliği Başlıyor

ACM Hacettepe'nin her yıl alanında uzman kişileri ağırladığı GELİŞİM etkinliğinin 7.'si önümüzdeki hafta içerisinde başlıyor. Toplam 3 gün sürecek etkinlik, ACM Hacettepe'nin YouTube kanalı üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

ACM Hacettepe Öğrenci Topluluğu'nun her sene düzenlediği GELİŞİM etkinliği, önümüzdeki hafta düzenlenecek GELİŞİM V7 ile devam edecek. Her sene olduğu gibi bu yılki GELİŞİM etkinliği de alanında uzman katılımcıların tecrübeleri, geçmişleri ve bilgi birikimleri üzerine yapacakları sunumlarla öğrencilerin hayatlarına farklı bakış açıları getirmeyi hedefliyor.

Normalde her yıl Beytepe Kampüsü'nde gerçekleştirilen GELİŞİM etkinliği, bu yıl COVID-19 önlemleri sebebiyle çevrimiçi ortamda düzenlenecek. Öğrenciler, önümüzdeki hafta 3 gün boyunca gerçekleştirilecek oturumları ACM Hacettepe YouTube kanalı üzerinden canlı olarak takip edebilecek.

GELİŞİM V7 etkinliğinde bu yıl kimler var?

Önceki yıllarda alanında uzman birçok ismi bir araya getiren ACM Hacettepe ekibi, bu yılki GELİŞİM V7 etkinliğinde de Celal Şengör, Gökhan Yücel, Buket Uzuner, Kıraç, Sırrı Oğuz, Necla Güngör, Yavuz Dizdar, Tansu Daylan ve İhsan Bayülken gibi pek çok değerli ismi ağırlayacak.

22-23-24-25 Aralık 2020 tarihlerinde düzenlenecek GELİŞİM V7 etkinliğinin canlı olarak yayınlanacağı YouTube hesabına buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.