Google, Gemini mobil uygulamasına önemli bir güncelleme gönderdi. Bu güncelleme ile şirketin en gelişmiş yapay zekâ modeli "Gemini 2.0" telefonlarda da kullanılabilir oldu.

ABD merkezli teknoloji devi Google'dan, akıllı telefonlarında Gemini uygulamasını kullanan tüketicileri memnun edecek bir hamle geldi. Şirket, en gelişmiş yapay zekâ modeli Gemini 2.0'nin "Flash" sürümünü akıllı telefonlara getirdiğini açıkladı. Henüz deneysel aşamada olan model, kullanıcılara daha yüksek performans sunacak.

Burada dikkat edilmesi gereken husus, Gemini uygulamasının ne iOS'ta ne de Android'de "Gemini 2.0 Flash Experimental" moduna otomatik olarak geçmiyor olması. En yeni yapay zekâ modelini denemek isteyen kullanıcıların, uygulamaya giriş yaptıktan sonra ekranın üst orta kısmındaki "Gemini" ibaresine dokunmaları ve burada seçili olan modeli değiştirmeleri gerekiyor.

Gemini'ın güncellenmiş sürümü böyle görünüyor

Gemini 2.0 Flash Experimental modelini dileyen herkes deneyimleyebiliyor. Yani bunun için Gemini Advanced abonesi olmanıza gerek yok. Ancak şunu belirtmekte fayda var; bu yeni sürüm az önce de belirttiğimiz gibi henüz deneysel aşamada. Yani yapay zekâ, hatalı sonuçlar verebilir veya istemlerinizi hiçbir şekilde yanıtlamayabilir.

Gemini 2.0 ile ilgili detaylı bilgi için:

Eğer siz de iOS ve Android cihazınızda Gemini'ın en yeni versiyonunu denemek isterseniz yapmanız gereken tek şey uygulamayı güncellemek. Güncellemeden sonra yeni modele erişim sağlayabileceksiniz.