Google’ın yapay zekâ asistanı Gemini, Gmail’de uzun e-postaların içeriğini otomatik olarak özetleyen bir özellik sunmaya başladı. Artık uzun e-postaları özetleyerek Gmail kullanıcılarının mesajları daha hızlı gözden geçirmesini sağlıyor. Yeni güncellemeyle birlikte özetleme işlemi, artık kullanıcıdan herhangi bir onay ya da etkileşim beklemeden kendiliğinden devreye girecek.

Gmail kullananlar için güzel bir haber var: Artık uzun e-postaların en üstünde, içeriği özetleyen küçük kartlar belirecek. Üstelik bunu sizin yerinize Gemini yapacak, ekstra bir tıklamaya gerek bile yok.

Google, e-posta hizmeti Gmail’e entegre ettiği yapay zekâ asistanı Gemini için yeni bir güncelleme yayımladı. Yeni özellikle birlikte İngilizce dilindeki uzun e-postalar artık otomatik olarak özetlenecek. Bu özetler, e-postanın en üst kısmında “kart” formatında gösterilecek.

Gemini, e-postaları takip edip güncellemelerle özetleri yenileyecek

Gemini, geçtiğimiz yıl Gmail’in yan paneline eklenmiş ve kullanıcıların e-posta özetlemelerine, e-posta taslakları oluşturmalarına ya da önerilen yanıtları görmelerine olanak tanımıştı. Yeni güncellemeyle birlikte ise bu özetleme işlemi artık kullanıcıdan bir komut beklemeksizin otomatik olarak gerçekleştirilecek.

Yeni sistem yalnızca ilk e-postayı değil, gelen yanıtları da takip ederek özet kartlarını güncelleyecek. Ancak manuel özetleme seçeneği de kaldırılmayacak. Kullanıcılar dilerse, yine “özetle” butonuna tıklayarak manuel işlem yapabilecek. Özellik ilk aşamada sadece İngilizce e-postalar için geçerli olacak. Google’ın açıklamasına göre, bazı bölgelerde bu özellik varsayılan olarak kapalı olabilir. Avrupa Birliği ülkeleri, Birleşik Krallık, İsviçre ve Japonya'da akıllı özellikler kapalı olarak geliyor. Diğer kullanıcılar, bu özelliği Gmail ayarları üzerinden aktif hâle getirebilecek.

İş yerlerinde Google Workspace yöneticileri, bu özelliğin kullanıcılar için açılıp kapatılmasını yönetici paneli üzerinden kontrol edebilecek. Böylece kurumsal hesaplarda bu tür kişiselleştirme seçenekleri yöneticilerin tercihine bağlı olacak.