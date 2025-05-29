Google’ın yapay zekâ aracı Gemini, artık Google Drive’a yüklenen videoların içeriğini altyazı desteğiyle özetleyebiliyor. Drive videolarını analiz edebilen yeni özellik, toplantı kayıtları gibi içeriklerde öne çıkan başlıkları metin halinde sunuyor. Yeni özelliğin çalışması için videolarda altyazıların açık olması gerekiyor.

Google, Gemini yapay zekâsını artık Drive videolarına da bulaştırdı desek yeridir. Artık bir videoyu baştan sona izlemeye gerek kalmadan içeriği hakkında özet bilgilere ulaşmak mümkün.

Gemini'nin daha önce belgeler ve PDF dosyaları için sunduğu içerik özetleme desteği, artık video dosyalarında da geçerli olacak. Kullanıcılar, videoda hangi bilgilerin yer aldığını sohbet ekranı üzerinden Gemini’ye sorabilecek. Toplantı kayıtlarında geçen önemli maddeler ya da tanıtım videolarındaki yeni ürün bilgileri gibi detaylar, kısa sürede elde edilebilecek.

Özellikten yararlanmak için altyazı açık, hesap türü uygun olmalı

Yeni özelliğin çalışması için videolarda altyazıların açık olması gerekiyor. Gemini, Google Drive içindeki önizleme penceresi üzerinden veya yeni sekmede açılan bir ekran aracılığıyla kullanılabiliyor. Şimdilik sadece İngilizce dilinde çalışan bu yenilik, Google Workspace, Google One AI Premium ve Gemini Business ya da Enterprise eklentisi satın alan kullanıcılar için erişilebilir olacak. Tüm kullanıcılara ulaşması ise birkaç haftayı bulabilir.

Aynı zamanda Google, videoların ne kadar izlendiğini gösteren yeni bir analiz özelliğini de kullanıma sundu. Artık Google Drive'daki video oynatıcıda, videonun kaç kez açıldığını “Detaylar” panelindeki “Analizler” sekmesi üzerinden görmek mümkün olacak.