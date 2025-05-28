OpenAI, ChatGPT'yi her yere entegre etme adımlarına bir yenisini daha ekledi. Yakında farklı farklı uygulamalara tıpkı Google ve Apple gibi "ChatGPT'yle giriş yap" seçeneği gelecek.

OpenAI’ın yapay zekâ aracı ChatGPT, dünya çapında milyonlarca kullanıcısıyla artık çoğu insanın günlük ihtiyaçları için kullandığı bir hizmet hâline gelmişti. Gelen yeni bilgiler ise OpenAI’ın, ChatGPT’yi her yere entegre etme planlarına bir yenisini daha ekleyeceğini ortaya koydu.

Şirketin dün yayımlanan bir web sayfasında paylaştığı bilgilere göre yakında üçüncü taraf uygulamalara ChatGPT ile giriş yapma özelliği üzerinde çalışılıyor. Yapay zekâ devi, şu anda ChatGPT’yi uygulamalarına entegre etmek isteyecek geliştiricilerin ilgisini araştırıyor.

ChatGPT, bu hamleyle Google ve Apple gibi şirketlere de rakip olacak

Peki bu ne demek? Uygulamalara ChatGPT’yle giriş yapmak, aslında bayağı büyük bir gelişme. Çünkü normal hayatımızda kullandığımız uygulamalara ChatGPT entegrasyonu eklenebileceği anlamına geliyor. Yani bir uygulamayı kullanırken tıpkı Google ve Apple hesabı gibi giriş yapabileceğiz.

OpenAI, bu hamleyle daha fazla tüketiciye ulaşmayı ve ChatGPT’yi bir yapay zekâ aracının ötesine taşıyarak herkesin kullandığı büyük bir ekosisteme dönüştürmeyi amaçlıyor olabilir. Böylece hızlı bir şekilde uygulamalara giriş yapılabilir, hatta belki uygulamalarda ChatGPT özellikleri bile kullanılmaya başlayabilir. Bu tarz bir gelişme, kullanıcılar için çok yararlı olacaktır.

Şirket, ChatGPT’yle giriş yapma özelliğinin testlerine şimdiden başladı. İlk olarak Codex CLI kodlama asistanında bunu deniyor. Eğer yeterli ilgi gelirse yakında farklı farklı uygulamalara ChatGPT’yle giriş geldiğini görebiliriz. ChatGPT’nin 600 milyonu aşkın kullanıcısı olduğunu düşündüğümüzde OpenAI’ın gerçekten Google ve Apple gibi devlere rakip olabilme ihtimali var.