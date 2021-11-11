Getir, ABD’nin Chicago Şehrinde Hizmete Başladı

Üç hafta önce Portekiz’in başkenti Lizbon şehrinde de hizmete başlayan Getir, yıl sonuna kadar ABD pazarına giriş yapacaklarını açıklamıştı. 2021 yılının başından bu yana hizmet verdiği ülke sayısını sekize çıkaran Getir, bugün Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla ABD’nin Chicago şehrinde resmen hizmete başladığını açıkladı.

9 Temmuz 2015 tarihinde ülkemizde hizmete başlayan Getir, kısa sürede elde ettiği başarıyla Türkiye’nin yirmiden fazla şehrinde tercih edilen bir teslimat şirketi haline geldi. Müşterilerin siparişlerini 10 dakika gibi kısa bir sürede teslim eden Getir, bu hızını yurtdışına açılırken de gösteriyor. 2021 yılının ilk yarısına gelmeden İngiltere’nin Londra şehrinde ve Hollanda’nın Amsterdam şehrinde hizmet vermeye başlayan şirket, Haziran ayında da Almanya’nın Berlin şehrinde ve Fransa’nın Paris şehrine giriş yapmıştı.

Avrupa’nın en büyük şehirlerinden dördünde elde ettiği başarıdan sonra gözlerini İspanya’ya çeviren Getir, ülkedeki büyük teslimat şirketlerinden BLOK’u tamamen satın alıp Barselona ve Madrid şehirlerine kendi servisini getirmişti. Üzerinden bir ay gibi kısa bir süre geçmişti ki bir yeni haber de İtalya için geldi. Geçtiğimiz ay İtalya’nın Milano şehrine giriş yapan getir, üç hafta önce Portekiz’in başkenti Lizbon’da da hizmetlerine başlayarak hizmet verdiği ülke sayısını sekize çıkarmıştı. Şirket, bugün yaptığı paylaşımla bir süredir hazırlandığı ABD pazarına da giriş yaptığını açıkladı.

Getir’in Twitter üzerinden yayınladığı ABD videosu:

Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla Chicago’da hizmete başladığını açıklayan Getir, @getir_us kullanıcı adlı ABD hesabıyla da videonun İngilizce versiyonunu yayınladı. Bu yıl sonuna kadar ABD pazarına girmek için yaptığı planları gerçekleştiren Getir, Avrupa ülkeleriyle birlikte hizmet verdiği ülke sayısını dokuza çıkardı. Küresel bir marka olma yolunda emin adımlarla yürüyen Getir’in hizmet vereceği bir sonraki ülkeyi merakla bekliyoruz.