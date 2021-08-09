Galatasaray, Getir ile sponsorluk anlaşmasına varıldığını duyurdu. Spor kulübünün yaptığı açıklamada, 10 Ağustos'ta bir etkinlik düzenleneceği ve bu etkinlik kapsamında anlaşma detaylarının açıklanacağı ifade edildi.

2015 yılından beri hayatımızda olsa da son birkaç yıldır görülmemiş seviyede büyüme gösteren ve Türkiye'den sonra Avrupa'da da yayılmaya başlayan Getir, geçtiğimiz hafta futbol tutkunlarının ilgisini çeken bir gelişmeye imza atmıştı. Şirket, bu bağlamda İngiliz futbol takımı Tottenham'a sponsor olduğunu açıklamıştı. Şimdi buna benzer bir olay, Türkiye'de gerçekleşti.

Getir'in yeni hamlesi, Türkiye'nin önde gelen futbol kulüplerinden Galatasaray'la ilgili. Görünen o ki ikili, yeni bir sponsorluk anlaşmasına varmış durumda. Galatasaray yönetimi tarafından yapılan açıklamalarda, 10 Ağustos'ta (yarın) bir etkinlik düzenleneceği ve bu etkinlik kapsamında sponsorluk anlaşmasının imzalanacağı ifade edildi.

İmza töreni, yarın 11:00'de gerçekleştirilecek

Galatasaray'ın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre sponsorluğa ilişkin imza töreni, yarın saat 11:00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’nda gerçekleşecek. İmza törenine Galatasaray İkinci Başkanı Ali Polat Bengiserp ve Getir Kurucu Ortağı Tuncay Tütek de katılacak. Etkinlik programı ise şöyle olacak;