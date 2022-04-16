Sosyal medya üzerinden yapılan bir paylaşım, Türkiye'nin en büyük girişimlerinden olan hızlı teslimat uygulaması Getir'in yeni bir özellik üzerinde çalışıyor olabileceğini gösterdi. Görüntü incelendiğinde bu özelliğe 'Getirİş' ismi verildiği ve hizmetin iş veya eleman bulmak için kullanılabileceği görüldü.

2015 yılında kurulan ve kurulduğu günden bu yana büyük bir gelişim yaşayan Getir, hem ülkemizde hem de dünyada sayılı hızlı teslimat hizmeti şirketleri arasında yer alıyor. Geçtiğimiz ay da sizlere aktardığımız haberde şirketin çıktığı yatırım turunda 768 milyon dolar yatırım topladığını ve değerini 11,8 milyar dolara yükselttiğini aktarmıştık. Bu da ülkemizin en başarılı girişimlerinden olan Getir’in 10 milyar dolar değerlenmeye ulaşan şirketlere verilen ‘decacorn’ unvanını almasını sağlamıştı.

Üç kıtada dokuz ülkede yer alan dev şirket; Getir, GetirBüyük, GetirÇarşı, GetirSu ve GetirYemek isimleri altında market ürünleri ve yemek teslimatı alanında mobil uygulaması ile hizmet vermesiyle biliniyor. Ancak sosyal medyada ortaya çıkan yeni bir görüntü, platformun yeni bir hizmet verme ihtimalinin oluşabileceğini gösteriyor.

Getirİş

Bir Twitter kullanıcısı tarafından paylaşılan ve orijinaline buradan ulaşabileceğiniz bir ekran görüntüsünde Getir’in, iş bulmaya yardımcı olabilecek bir hizmet üzerinde çalışıyor olabileceği görüldü. Paylaşım incelendiğinde hizmete ‘Getirİş’ isminin verildiği göze çarpıyor. Üst kısımda yer alan ‘İş Arıyorum’ ve ‘Çalışan Arıyorum’ bölümleri de hem işverenlere hem de işverenlere yönelik bir hizmet olabileceğini gösteriyor. Ayrıca, ekranda haritanın görülmesi de kullanıcının konumuna yakın bölgelerde iş veya eleman bulunabileceğini ortaya koyuyor.

Tabii ki bazı iş arama uygulamalarının sunduğu hizmetlere benzer bir hizmet sunan ‘Getirİş’ hakkında henüz hiçbir resmi bir açıklama yok. Bunun yanı sıra, özelliğin şirket tarafından test ediliyor olma ihtimalinin küçük de olsa göz ardı edilmemesi gerektiği belirtilebilir. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Getir’e böyle bir hizmet gelmesi iyi olur mu? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.