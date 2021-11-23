Gerek çalışma politikası gerekse iş birlikleriyle gündemden düşmeyen popüler teslimat şirketi Getir, hızla büyümeye devam ediyor. Son bir yılda pek çok ülkede hizmet vermeye başlayan Getir, İngiliz hızlı teslimat uygulaması Weezy’yi satın alacağını duyurdu.

Ülkemizin yanı sıra Avrupa ve Amerika’da da hizmet veren dev hızlı teslimat şirketi Getir, Temmuz ayında Güney Avrupa’daki hızlı teslimat şirketi BLOK’u satın alınmıştı. Şimdi ise İngiltere’deki konumunu daha da güçlendirecek bir satın almaya hazırlanıyor.

Bu senenin başında Londra’da faaliyete başlayarak yurt dışına açılan Getir, kısa sürede dünyanın pek çok yerine yayıldı. En son ABD’de de belirli bölgelerde hizmet vermeye başlayan şirket, şu anda 3 kıta ve 9 ülkede faaliyet gösteriyor. Getir, İngiltere’nin popüler hızlı teslimat şirketi Weezy’yi satın alarak, şirketin 700 civarındaki çalışanını ekibine dahil edeceğini duyurdu.

Getir, rakibi Weezy’yi satın alacak

İngiltere’de Londra, Manchester ve Liverpool’un dahil olduğu 15 şehirde hizmet veren dev şirket, rakip şirket Weezy’yi satın almaya hazırlanıyor. Şirket gerçekleştireceği bu satın almayla hızlı teslimat sektöründe İngiltere’de öncü olmayı hedeflediğini duyurdu. İngiltere, Fransa, Hollanda, Almanya, İspanya, İtalya, Portekiz'de faaliyet gösteren Getir, geçtiğimiz günlerde Şikago’da hizmet vermeye başlamıştı. Dev teslimat şirketi, çok yakında New York ve Boston’da da faaliyetlerine başlayacak.

Getir’in CEO’su Nazım Salur, bir yıldan daha kısa sürede yurt dışında elde ettikleri başarının altını çizerek, “Weezy ile çalışma prensibimizin uyumlu olduğunu düşünüyoruz. Sektörde yeni olmasına rağmen bölgesinde yer edinmeyi başaran Weezy’nin Getir’e büyük katkı sağlayacağına inanarak bünyemize katıyoruz. Bizim için çok önemli bir pazar alanı olan İngiltere’deki hizmet ağımızı güçlendirmek için bu adımı atıyor olmaktan mutluyuz.” dedi.