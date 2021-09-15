Geçtiğimiz aylarda Paris ve Berlin'e kadar yayıldığını sizlerle paylaştığımız Getir, yine geçtiğimiz aylarda İspanya'daki bir rakibini satın almış ve burada da faaliyete geçeceğinin sinyallerini vermişti. Şimdiyse şirket, müjdeli haberleriyle karşımızda.

Ülkemizin oldukça hızlı büyüyen girişimlerinden olan Getir, özellikle pandemi sürecinde büyük ölçüde genişlemişti. Anlaşmalı olduğu kurumları ve hizmetlerini de bu süreçte büyüten şirketin Avrupa’ya açıldığını da sizlerle paylaşmıştık. Bu bağlamda en son Paris ve Berlin’de gördüğümüz şirket, Avrupa'daki yeni durağını müjdeledi.

Artık İspanya’da da hizmete başladığını sosyal medya hesabı üzerinden duyuran şirket, bu hamlenin sinyallerini daha önceden vermişti. İspanya pazarındaki hızlı market teslimat uygulaması BLOK’u satın alan Getir, artık Avrupa’nın öne çıkan birkaç şehrinde daha hizmet veriyor.

Getir artık Barselona ve Madrid sokaklarında:

Şirketin söz konusu hamlesiyle birlikte; İngiltere’nin birçok şehrinin, Amsterdam’ın, Paris’in ve Berlin’in yanına Barselona ve Madrid şehirleri de eklenmiş oldu. Dünyaya yayılma konusunda pek de mola vermeye niyetli olmadığını gördüğümüz şirketin yatırımları sadece farklı ülkelere yayılmayı kapsamıyor.

Bunun dışında ülkemizin önde gelen e-ticaret platformlarından n11 ile de geçtiğimiz haftalarda iş birliği yapan Getir, bunun dışında Fenerbahçe ve Galatasaray ile de sponsorluk anlaşması imzalamıştı. Spor kulüplerini ülkemizle sınırlı tutmayan şirket, Tottenham’a da sponsor olmuştu.

İspanya’nın ardından şirketin gözü artık İtalya ve Portekiz’de. Bunun dışında Amerika pazarına da girmek isteyen Getir’in işleri eğer planlandığı gibi giderse, 1 yıl içinde 9 ülkede hizmet vermeye başlamış olacak.

Ülkemizdeki girişimlerin bu denli büyümeler görmesinin sevindirici olduğunu söyleyebiliriz. Şirketin 2022 yılında yapacağı hamlelerini de yakından takip ediyor olacağız.