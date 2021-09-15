Microsoft, geçtiğimiz çeyrek için yatırımcılara temettü vereceğini duyurdu. Artan hisse senedi değerlerinden kaynaklanan bu temettü, hisse lotu başına 0,62 dolar olacak. Şirket ayrıca, 60 milyar dolar değerinde Microsoft hissesini de bizzat satın alacak.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, yayınladığı bir basın açıklaması ile şirkette pay sahibi olan tüm yatırımcıların temettü, yani artan hisse değerlerinden dolayı kendine düşen payı alacağını duyurdu. Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre yatırımcılar, lot başına üç aylık temettü alacaklar. Bu temettü tutarı, her lot için 0,62 dolar olacak.

Şirket tarafından yapılan açıklamalar, yalnızca temettüden ibaret değildi. Microsoft, 2021 yılı için düzenleyeceği yıllık hissedarlar toplantısının tarihini de açıkladı. Buna göre söz konusu toplantı, 30 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Ayrıca şirket, bir de hisse geri alım programı başlattı. Microsoft, bu program kapsamında 60 milyar dolarlık hisseyi, bizzat kendisi satın alacak.

Microsoft'a üst düzey atama

Microsoft yönetim kurulu, şirkette uzunca bir süredir görev alan Brad Smith'e de terfi verdi. Smith, bu terfi ile Microsoft CEO'su Satya Nadella'nın adeta sağ kolu oldu. Nadella, alınan kararın şirketi daha iyi yerlere getireceğini söyleyerek, konuyla ilgili memnuniyetini dile getirmiş oldu.

Microsoft tarafından yapılan açıklamalar, şirkette her şeyin yolunda olduğunu gözler önüne seriyor. Zaten dünyanın en değerli markalarından bir tanesi olan Microsoft, attığı adımlar ve stratejileri ile daha da gelişmeye ve büyümeye devam edecek gibi görünüyor...