Son 1 yılda akıl almaz büyüme oranları yakalayıp piyasa değeri 7,5 milyar dolara ulaşan hızlı servis uygulaması Getir, N11 ile stratejik yatırım anlaşmasına vardı. Haberi Getir’in CEO’su Nazım Salur duyurdu.

Türkiye'nin ilk decacorn'u olan Trendyol’un ardından 7,5 milyar dolar ile en değerli ikinci yerli girişim olan Getir, peş peşe yaptığı sponsorluk ve ortaklık anlaşmaları ile yoluna tam gaz devam ediyor. Bu yıl Avrupa’nın en büyük metropollerinde hizmet vermeye başlayan Getir, Ağustos ayında İngiltere Premiere League takımlarından Tottenham’a, ardından Galatasaray futbol ve Fenerbahçe basketbol takımlarına sponsor olmuştu.

Financial Times’a göre yıl sonuna dek ABD’nin New York gibi önemli ve işlek kentlerinde hizmet vermeye başlayacak Getir’in son anlaşması ise 2013’ten bu yana hizmet veren n11.com ile oldu. CEO Nazım Salur, anlaşmayı Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Getir ve n11 hangi iş kolunda ortaklık yapacak?

Getir ve n11 arasında yapılan stratejik anlaşmanın detayları henüz net değil. Ancak n11’in standart alışveriş servisi dışında araç alım satımı için Garaj11 ve hızlı sipariş uygulaması Market11 üzerinde çalıştığı biliniyor. Diğer taraftan Getir’in geçtiğimiz Ağustos ayında araç kiralama servisi Moov’un %75’ini 16 milyon dolara satın aldığını biliyoruz.

Buradan yola çıkarak Getir ve n11 arasındaki ortaklığın boyutları hakkında akıl yürütmek mümkün. İlk ihtimal Getir’in Market11’in hizmet ağına sahip olması ya da Market11 siparişlerinin Getir tarafından servis edilmesi şeklinde yorumlanabilir. Ancak günümüz marka ve hizmet kaygıları böyle bir ihtimali zayıf bırakıyor.

Getir’in Moov yatırımını göz önünde bulundurup n11’in Garaj11 hizmetini göz önüne aldığımızda daha heyecan verici bir ihtimal bizi karşılıyor: Getir’in araç kiralama ya da satış sektörüne girecek olması. Belki de tıpkı market siparişlerinde olduğu gibi kiralanan aracın istenen adrese gönderilmesini sağlayacak bir sistem görebiliriz. Ancak tüm bunlar sadece birer ihtimalden ibaret. Getir’in attığı son adımlara ilişkin en net detaylar, muhakkak yakında şirket tarafından açıklanacaktır.