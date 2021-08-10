Getir ile Galatasaray arasındaki sponsorluk anlaşması imzalandı. Getir, bu anlaşma kapsamında Galatasaray'ın 2021-2022 sezon formalarının kollarında logosunu gösterecek. Taraflar, yapılan anlaşmadan fazlasıyla memnun olduklarını açıkladılar.

Dün sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde, Galatasaray ile Getir arasındaki bir sponsorluk anlaşmasından bahsetmiştik. İmza töreni bugün yapılacaktı ve beklenen oldu. Galatasaray ile Getir arasındaki sponsorluk anlaşması resmen imzalandı. Peki ikili arasındaki sponsorluk anlaşmasının detayları neler?

Galatasaray ile Getir tarafından yapılan sponsorluk anlaşması, 2021-2022 sezonunun forma kol sponsorluğunu kapsıyor. Yani bu sezon, Galatasaray formalarının kollarında Getir logolarını göreceğiz. İmza töreninde örnek forma gösterimi de yapan taraflar, bu anlaşmanın Galatasaray formalarını nasıl etkileyeceğini gözler önüne sermiş oldular.

Gelecek sezon Galatasaray formalarının kollarında 'Getir' logosu bulunacak

Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Ali Polat Bengiserp tarafından yapılan açıklamalarda, Getir ile forma kolu sponsorluk anlaşmasının yalnızca bir başlangıçtan ibaret olduğu ifade edildi. Yalnızca Getir değil, hiçbir sponsoru para kaynağı olarak görmediklerini söyleyen Bengiserp, artık Getir'in de kendileri için bir yönetim paydaşı olduğunu belirtti.

Getir Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Tütek tarafından yapılan açıklamalarda ise Galatasaray'ın Türkiye için ne kadar büyük bir önem arz ettiğine değinildi. Özellikle Avrupa'daki başarıları nedeniyle Galatasaray anlaşmasının daha da değerli bir hale geldiğinden söz eden Tütek, yapılan sponsorluk anlaşmasının taraflara mutluluk getirmesini diledi.

Getir'in sponsorluk anlaşmasına ilişkin Twitter paylaşımı