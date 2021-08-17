Fenerbahçe, Getir'le Sponsorluk Anlaşması İmzaladı

Hizmet ağını Türkiye'de ve dünyada hızla genişletmekte olan Getir ve Fenerbahçe Spor Kulübü arasında Kadın Basketbol Takımı forma şort sponsorluğu anlaşması imzalandı. Anlaşma bir yılı kapsayacak.

Geçtiğimiz günlerde taraftar token’ını kripto para borsasında işleme açan ve milyonlarca liralık gelir elde eden Fenerbahçe, basketbol takımının forma şort sponsorluğu için Getir’le anlaştı. Anlaşma, Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, yönetim kurulu üyesi Mustafa Kemal Danabaş ve Getir Yönetim Kurulu Başkanı ve Kurucu Ortağı Tuncay Tütek’in katılımıyla Ülker Stadı’nda imza altına alındı.

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Burak Çağlan Kızılhan, anlaşmanın bir yıllık olduğunu belirterek şunları söyledi: “Kulübümüz zaman sponsoru olarak 1,5 sene önce Getir ile sponsorluğa başladı. Getir ile bu sezon Kadın Basketbol Takımımızın şort sponsorluğuna imza atıyoruz. Kadın takımımız geçen seneyi namağlup tamamladı. Bu sene de tekrardan namağlup olmak ve Avrupa kupasını ülkemize getirmek istiyoruz. Bu iş birliğinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

'Fenerbahçe, kadın basketbolda öncü ve örnek olmuştur'

Kadın basketbolundan sorumlu yönetim kurulu üyesi Kemal Danabaş, Fenerbahçe ve Getir arasındaki iş birliğinden duyduğu memnuniyeti şu sözleriyle dile getirdi: “Bizim için çok kıymetli bir iş birliği. Yarıştığı her kulvarda rekorları elinde bulunduran Kadın Basketbol Takımımız, 2020-2021 sezonunda da tarihinde ikinci kez namağlup şampiyonluğa ulaştı. Avrupa’da da yüzümüzü güldüren sonuçlar elde etti. Fenerbahçe, kadın basketbolda öncü ve örnek olmuştur. İş birliğimizi çok anlamlı ve özel buluyorum.”

Verdikleri hizmetle kullanıcılarına zamanı satın alma imkânı sunduklarını belirten Tuncay Tüfek de Fenerbahçe-Getir iş birliği hakkında şunları söyledi: “Bizim sattığımız şey zaman. Zaman insanlık için en önemli, geri alınamayacak en değerli kavramlardan biri. Biz bu zamanı teknolojimiz sayesinde satıyoruz. Getir bir teknoloji şirketidir. Milyonlarca dakikayı tüm dünyaya vermeye başladık.”