Getir ve Birleşik Arap Emirlikleri fonu Mubadala arasında yaşananların ardından şirketin Türkiye yönetim kurulu komple değişti.

Ülkemizin en popüler teslimat uygulamalarından Getir’de yönetim kurulu tamamen değişti.

Bu sabah şirket çalışanlarına yapılan yazılı açıklamaya göre GetirFinans CEO’su Yiğit Çağlayan, yeni yönetim kurulu üyesi olarak göreve gelirken, geçtiğimiz hafta eski yönetim tarafından görevden alınan Batuhan Gültakan yeniden CEO olarak göreve getirildi.

Eski CEO Batuhan Gültakan yeniden göreve getirildi

Batuhan Gültakan CEO'luk görevine geri dönmesinin ardından şu ifadeleri kullandı:

"İş ortaklarımız ve hissedarlarımızla güçlü ve iş birliğine dayalı ilişkilerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Artık işimize odaklanarak belirlediğimiz planları gerçekleştirmek için ekibim ile birlikte güçlü ve heyecanlı bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz."

Getir’in çoğunluk hissedarı Mubadala da konuyla ilgili bir açıklama yaparak, şirketin 2025 stratejisini hayata geçirmesi ve onaylanan bütçeyi uygulaması için gereken kaynakları sağlayacaklarını belirtti.

Yeni Getir grubu; Getir, GetirBüyük, GetirYemek, GetirÇarşı, GetirAraç, GetirSu, Getirİş ve GetirFinans hizmetleriyle faaliyet göstermeye devam edecek.