Venüs, sahip olduğu yoğunluk ve boyut açısından Dünya’ya çok benzer. Fakat benzerliği ne yazık ki yalnızca bununla sınırlıdır. Farkı ise âdeta cehennem kelimesinin karşılığını bulacak kadar sıcak oluşudur.

Venüs, hepimizin bildiği gibi Güneş’e en yakın gezegen değildir. Peki o zaman en sıcak gezegen olmayı nasıl başarır?

Gelin, bu sorunun cevabını verelim.

Venüs, Dünya’dan tamamen farklı bir atmosfere sahiptir.

Bunun sonucunda, yüzey ısısı 465 dereceleri bulur. Bu da onu, Güneş Sistemi’nin en sıcak gezegeni hâline getirir. Güneşe en yakın gezegen olan Merkür, yörüngesini 88 günde tamamlar ve gün boyunca 427 °C gibi muazzam bir sıcaklığa ulaşır.

Fakat Merkür, kendi etrafında çok yavaş döner. Bu sebeple de Güneş’ten korunan tarafı, bu zamanlarda -173 °C civarında olur ve bu sıcaklığı uzun süre korur. Ayrıca Venüs, Merkür’e göre Güneş’ten iki katı kadar uzaktadır ve Güneş’in etrafında dönmesi yaklaşık 225 gün sürer.

Yani, Merkür’den bile daha yavaş döner. Ancak Venüs’ün sıcaklığını ölçtüğünüzde küçük bir sürprizle karşılaşırsınız: Venüs, gece gündüz her zaman aynı sıcaklıktadır ve ortalama 465 °C civarındadır. Bu da onu, Merkür’den bile daha sıcak yapar.

Peki Venüs gezegeni neden bu kadar sıcak?

Mars gezegeni, atmosferini kaybetmiş durumdadır. Bunun tersine Venüs gezegeninin ise atmosferi kalınlaşmıştır. Daha kalın atmosfer, daha fazla sera etkisi anlamına da gelir. Ayrıca Venüs, sıcaklığını yalnızca kalın atmosferine borçlu değildir.

Atmosfer, aynı zamanda karbondioksit gibi çok büyük miktarlarda kızıl ötesi soğurucu gazlarla yüklüdür. Kalınlığı 20 kilometreden fazla olan sülfürik asit sisi, gezegeni çevreleyerek ısının büyük çoğunluğunu hapseder.

Bunların sonucunda da Venüs’te diğer gezegenlerin aksine sıcaklık, gezegenden kaçamaz ve Güneş’e yakın olmamasına rağmen en sıcak gezegen, Venüs’tür.

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