Her gezegenin birbirinden apayrı özellikleri var. Peki hiç aklınıza bu farkları düşünürken ses hızı gelir miydi? Örneğin Dünya ile Mars’ın arasında ses hızında bir farklılık var mı?

Ses hızı, birbirinden farklı faktörlerle değişiklik gösterebiliyor. Sıcak hava ile soğuk hava arasında bile ses hızında farklar oluyor.

O hâlde başka gezegenlere ne demeli? Mesela Mars’taki ses hızıyla Dünya’daki farklı mı? Farklıysa nasıl?

Ses hızını değiştiren farklı etkenler var.

Ses hızı, ses dalgalarının içinden geçtiği malzemenin yoğunluğu, havanın sıcaklığı ve yoğunluğu gibi faktörlere göre değişiyor. Örneğin soğuk havada ses hızı azalır ve sıcak havadan soğuk havaya geçerken yayılma doğrultusunu değiştiriyor.

Bunun yanı sıra Dünya atmosferinde 20 santigrat derecede ses, saniyede 343 metre hızla hareket ediyor ancak bu daha yoğun su ortamında saniyede 1480 metre hıza ulaşabiliyor.

Mars’taki ses dalgaları, Dünya’dakinden farklı hareket ediyor.

Mars’ın atmosferi, çoğunlukla karbondioksit içeriyor ve Dünya’nınkinden 100 kat daha ince. Bu nedenle ses dalgaları, çok yavaş hareket ediyor ve 240 m/s hıza ulaşabiliyor.

Bu farkın temel sebepleri ise Mars’ın atmosferinin düşük yoğunluğu ve düşük sıcaklığı. Sonuç olarak ses daha yavaş hareket edip daha düşük frekanslar (daha derin sesler) yayılıyor. Ayrıca atmosferin inceliğinden sesler daha az mesafeye ulaşıyor.

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