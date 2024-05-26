Telefonumuzda onlarcası kayıtlı olan GIF’ler ve sticker’lar konuşmalarımızı keyifli hâle getiren unsurlardan. Sosyal medyadan mesajlaşma uygulamalarına kadar her yerde karşımıza çıkan bu teknolojik parçaları neden çok seviyoruz?

İnternet kültürünün ayrılmaz parçası hâline gelen GIF ve sticker’lar aynı zamanda inanılmaz da bir pazar. Dünyaca ünlü Giphy sitesinin günlük 700 milyon kullanıcısı var ve 10 milyardan fazla içerik sunuyor.

WhatsApp’tan Facebook’a, hatta bizim içeriklerimize kadar pek çok yerde karşımıza çıkan GIF ve sticker’ları neden bu kadar sevdiğimizi öğrendikten sonra parmaklarınız daha da bi’ onlara doğru gidecek.

Duygu ve düşüncelerimizi anında ve etkili bir şekilde ifade etmemizi sağlıyorlar.

Yüz ifadelerimiz ve beden diliyle iletişim kurma eğilimimiz, dijital dünyada GIF ve sticker’lar aracılığıyla devam ediyor. Yüz ifadeleri, semboller, animasyonlar ile de uzun cümlelerle anlatamayacağımız ya da metinlerin yetersiz kaldığı durumlarda hislerimizi saniyeler içerisinde aktarıyoruz ve karşımızdaki kişiyle hızlı şekilde duygusal bağ kuruyoruz.

İnsan beyni, görselleri metinlerden çok daha hızlı işliyor.

Beynimiz görselleri sadece ve sadece 13 milisaniyede tanıyabiliyor. Bu nedenle de GIF ve sticker sayesinde karmaşık duyguları ve durumları hızla, etkin şekilde iletebiliyoruz. Bazen yüzlerce kelimenin anlatamadığını tek bir döngüde gösterebiliyoruz.

Mizahi unsurlar içeriyorlar ve bu da onları daha eğlenceli, akılda kalıcı kılıyor.

Mizah, beynimizin dopamin salgılamasını sağlıyor ve bu da hafıza oluşturma sürecinde oldukça önemli. Eğlenceli bir GIF, zihnimizde uzun süre yer ediyor ve sosyal etkileşimlerimizi renklendiriyor.

WhatsApp sticker’larının kişiselleştirilebilmesi ise yaratıcılıklarımızı kullanarak benzersiz ve özel sticker'lar oluşturmamıza olanak tanıyor. Bu sayede de kendimizi daha özgün şekilde ifade edebiliyoruz.

İnternet kültürünün bir parçası olarak sosyal medyada ve çevrim içi topluluklarda büyük bir rol oynuyorlar.

Özellikle popüler kültür referansları içeren GIF'ler, ortak bir dil oluşturuyor aynı kültürel bağlamda buluşmamızı sağlıyor. Böylelikle sosyal bağlarımız güçlendiği gibi topluluk hissi de artıyor.

Erişimimiz oldukça kolay.

Giphy gibi çeşitli platformlar GIF’leri parmaklarımızın ucuna getiriyor. WhatsApp ise kendi bünyesine kattığı sticker oluşturma özelliği ile artık ikinci bir uygulamaya olan gereksinimimizi ortadan kaldırarak işimizi oldukça kolaylaştırıyor.

Bu sayede de telefonumuzdaki bir fotoğrafın keyifli karesinden sticker oluşturabiliyoruz. Arkadaşlarımıza göndererek de herkesin kolayca kullanımına sunuyoruz.

Şimdi siz söyleyin özellikle hangi duygunuzu ifade etmek için GIF veya sticker tercih ediyorsunuz?

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