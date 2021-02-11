Instagram Hikayeler'de yahudileri aşağılayan bir paylaşımda bulunan ünlü oyuncu Gina Carano, sosyal medyada büyüyen tepkiler sonrası The Mandalorian'ın oyuncu kadrosundan çıkarıldı. Lucasfilm sözcüsü, paylaşımın iğrenç ve kabul edilemez olduğunu söyledi.

Daha önce Deadpool, Hızlı ve Öfkeli 6 ve Kanlı Takip gibi filmlerde de karşımıza çıkan The Mandalorian’ın yıldızı Gina Carano, tartışmalı Instagram gönderisi sonrası Star Wars evreninde geçen popüler Disney+ dizisinin oyuncu kadrosundan çıkarıldı.

The Mandalorian’ın yapımcısı olan Lucasfilm’den bir sözcü, Gina Carano’nun artık şirketin planları arasında olmadığını ve gelecekte de olmasının düşünülmediğini söyledi. Sözcü, Carano’nun insanları kültürel ve dini kimlikleri nedeniyle aşağılamasının iğrenç ve kabul edilemez olduğunu belirtti.

Gina Carano, ilk önce Instagram Hikayeler’de paylaşmış olduğu bir gönderide yahudileri aşağılayan bir yazı paylaştı. Sonrasında ise maske takma işini biraz abartan bir kişinin fotoğrafını paylaşarak COVID-19’a karşı en önemli önlemlerden sayılan maske takılmasıyla alay etti.

Carano, her iki paylaşımı da kısa süre içinde silmiş olmasına rağmen paylaşımlar yeterince insan tarafından görülmüştü ve ekran görüntülerinin sosyal medyada yayılmasıyla birlikte Twitter’da #FireGinaCarano etiketi bir anda dünya gündemine girdi. Sonuç olarak da The Mandalorian’da Cara Dune karakterini canlandıran Carano, dizinin kadrosundan çıkarıldı.

Aslına bakacak olursak ünlü oyuncunun The Mandalorian’ın oyuncu kadrosundan çıkarılmasına neden olan bu iki paylaşım, Carano’nun ilk vukuatları değildi. Gina Carano daha önce transeksüel karşıtı paylaşımları ve ABD’deki sistemik faşistliği aşırıcı solculuğa bağlayan tweetleri beğenmesi nedeniyle de tepkilere maruz kalmıştı. Dün akşamki paylaşımlar bir anlamda bardağı taşıran son damlalar oldu.