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Dune: Part 3'ten Yepyeni Tanıtım Fragmanı Geldi! [Video]

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Dune: Part 3'ten hayranlarını heyecanını tavan yaptıran yepyeni bir kısa teaser paylaşıldı.

Dune: Part 3'ten Yepyeni Tanıtım Fragmanı Geldi! [Video]
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Denis Villeneuve’nin Frank Herbert’ün aynı isimli kitaplarından uyarladığı Dune filmleri, 2021’de çıkış yaptığı günden beri büyük ilgi görüyorduk. Şimdiye kadar vizyona giren iki film de birbirinden başarılıydı. Bu yüzden de 3. film dünyanın en çok beklenen yapımlarından biri konumunda.

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Dün ise Dune: Part 3 filmiyle ilgili heyecanı artıran bir gelişme yaşandı. Warner Bros., filmin biletlerinin satışa çıkmasıyla birlikte yepyeni bir kısa teaser’ı da bizlerle buluşturdu.

Dune: Part 3’ten paylaşılan yeni tanıtım fragmanı

Paylaşılan yeni tanıtım fragmanı oldukça kısa süreli olsa da filmden yepyeni görüntüleri bizlerle buluşturması nedeniyle oldukça heyecan verici. Aksiyon dolu bir yapım olacağını görebiliyoruz. Paul Atreides’in hikâyesi bu yapımda çok daha farklı bir hâl alacak.

Filmde Paul Atreides’in geri döndüğünü ancak artık her şeyin çok daha farklı olduğunu göreceğiz. Öyle ki yapım, ikinci filmden tam 17 yıl sonrasında geçecek ve Paul’un imparator olarak yaşadıklarının ve yaptıklarının sonuçlarını gösterecek.

Dune: Part 3’ün kadrosu da âdeta yıldızlar geçidi. Timothee Chalamet, başrolde Paul Atreides olarak geri dönüyor. Onun yanı sıra Zendaya, Rebecca Ferguson, Robert Pattinson, Javier Bardem, Florence Pugh, Anya Taylor-Joy, Jason Momoa gibi birbirinden ünlü isimler de yer alacak. Vizyon tarihi ise 18 Aralık 2026.

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