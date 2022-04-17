GitHub, Rus Kullanıcıların Hesaplarını Engellemeye Başladı

GitHub, uzun bir süredir geliştiricilerin en sık kullandığı platformlardan biri olmaya devam ediyor. Rusya'nın devam eden işgali karşısında ise GitHub da tepkisini Rus hesaplara yaptırım uygulayarak gösterdi.

Rusya'nın ilerleyen günlerde savaşı bitirmesi bekleniyor olsa da ülkeye uygulanan yaptırımlar hız kesmeden devam ediyor. Özellikle internet üzerinde çok sayıda kısıtlamaya uğrayan Rus halkına bu defa bir yaptırım da GitHub’dan geldi.

GitHub, uzun bir süredir geliştiriciler tarafından sıklıkla kullanılan bir depolama servisi. GitHub kullanıcıların aynı anda farklı gelişitiriciler ve farklı projeler üzerinde çalışılmasına da olanak sağlanıyor. Bu sebeple de geliştiricilerin yazılım servisleri gibi pek çok alanda kendilerini geliştirebilmesi ve yeni iş birlikleri kurması için oldukça önemli bir platform. Ancak bugün yayınlanan bir duyuruyla GitHub’ın Rus kullanıcıları engelleyeceği ve bu hizmetlerden yararlanamayacağı duyuruldu.

Rusya'nın yerel banka hesapları da engellendi

GitHub’ın Rus hesaplarını engellediği haberleri ilk olarak Rus medyası Habr tarafından paylaşıldı. Habr, paylaşımında çok sayıda Rus kullanıcısının hesaplarının engellediğini ve içlerinde kurumsal hesaplarında yer aldığı bildirildi. Peki bu tam olarak ne anlama geliyordu? GitHub’daki kişisel hesapların engellenmesi, kullanıcıların hesabına engellediğine dair bir işaret koyarak anında sisteme erişimleri kesilir. Ancak kurumsal bir hesap engellendiğinde bu durum biraz daha farklıdır. Kurumsal hesaplar da tıpkı kişisel hesaplar gibi işaretlenir ancak depolama verilerine erişim birkaç saat daha sağlanabilir. Aynı zamanda her iki durumda hesap istekleri askıya alınmış oluyor.

Bu durum Rusya’nın en büyük yerel bankaları Sberbank, Alfa-Bank ve diğer önemli şirketleri de etkiledi ve hesapları askıya alındı. Ülkedeki çok sayıda kişsel hesap sahibi de yaptırımlarla ilgili e-postalar aldı ve itiraz dilekçesi doldurmaları istendi. Konuyla ilgili GitHub’dan gelen açıklamada ülkedeki tüm kullanıcıların engellenmeyeceğini, incelemelerin devam ettiği açıklandı. Bununla birlikte “GitHub’ın vizyonu, nerede olursa olsunlar tüm geliştiricilerin evi olmaktır. Kullanıcıların ve müşterilerin, yetkilerin kapsamı dışında etkilenmediklerinden emin olmak için devlet yetkilerini baştan sona inceleme sorumluluğumuzu da ciddiye alıyoruz” sözleriyle devam eden açıklamayla iş birlikleri ve serbest bilgi akışlarının korunmasını amaçladıkları belirtildi.