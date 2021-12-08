Ekip çalışmaları zordur, özellikle bir de yazılım sektöründeyseniz. Neyse ki GitHub gibi bir servis sayesinde işiniz çok daha kolaylaşacaktır. Ekip halinde geliştirilen yazılım projelerinde internet tabanlı bir depolama alanı sunan GitHub nedir, ne işe yarar, nasıl kullanılır gelin yakından inceleyelim.

İçinde bir yazılım barındıran tüm ürünlerin arkasında geniş bir ekip ve büyük bir emek vardır. Ekip çalışması zaten zordur, özellikle bir de konu yeni bir yazılım geliştirmekse işler çığrından çıkabilir ve ortalık karışabilir. GitHub servisi tam da bu tür durumları ortadan kaldırmak için geliştirdi. GitHub, yazılım geliştirme ekiplerine aynı anda çalışabilecekleri internet tabanlı bir depolama alanı sunuyor.

Aynı ekipte bulunan farklı geliştiriciler ortak olmayan alanlarda aynı yazılım üzerine çalışmalar yaparlarsa çakışmalar olabilir ve bütün emek boşa gider. GitHub servisi ise yapılan bu çalışmaların anlık olarak görülmesini, yorumlanmasını, düzeltilmesini ve onaya bağlanmasını sağlıyor. Gelin GitHub nedir, ne işe yarar biraz daha yakında inceleyelim ve bu servis hakkında bilmeniz gerekenleri görelim.

GitHub nedir?

GitHub; kalabalık bir ekibin sürüm kontrol sisteminde bir yazılım geliştirirken kullanabilecekleri internet tabanlı bir depolama servisidir. GitHub, Git yönetim sistemi ile geliştirilen yazılımlarda kullanılır. Açık kaynak kodlu bir servis olması nedeniyle pek çok yazılım ekibi tarafından kullanılmakta ve geliştirilmektedir.

GitHub servisini kaç kişinin kullandığı ve kaç kişinin aynı anda bir proje üzerinde çalıştığı önemli değildir. Servise dahil olmak ve proje üzerinde çalışmak için internet bağlantısı gereklidir. İnternet tabanlı olduğu için GitHub servisi ile proje üzerinde yapılan değişiklikleri söz konusu ekibin tamamı görebilir.

GitHub ne işe yarar?

GitHub servisi sayesinde pek çok kişiden oluşan kalabalık yazılım geliştirici ekipler bile aynı anda aynı proje üzerinde çalışabilir ve ayrı değişiklikler yapabilirler. Bu servis üzerinden geliştirilen projelerde ekip büyük bir zaman kazanır. Çünkü tekrar tekrar aynı işlemler yapılmaz, çakışmalar olmaz ve uzun toplantılarda karar verilecek şeyler belki bu servis üzerinden gösterilerek hızla onaylanabilir.

GitHub yalnızca geliştirici ekibin değil, yazılımı hazırladıkları müşterinin de kullanabileceği bir alan sunar. Diyelim ekip yazılımı hazırladı ve sundu. Ancak müşteri proje üzerinde bazı değişiklikler yapmak istiyor. GitHub servisi üzerinden gerekli düzenlemeleri ve güncellemeleri yaparak iletişim sürecini hızlandırabilir. Yapılan değişiklikler onaydan geçmeden ana projeye dahil edilmediği için herkes kendi düzenlemesini yaparak fikrini ortaya koyabilir.

GitHub kullanmadan önce bilmeniz gereken terimler:

Repository (repo): Sürüm geçmişleri de dahil tüm dosyaların depolandığı alan.

Sürüm geçmişleri de dahil tüm dosyaların depolandığı alan. Branch: Ana projeyi etkilemeyecek değişikliklerin yapıldığı çalışma alanı.

Ana projeyi etkilemeyecek değişikliklerin yapıldığı çalışma alanı. Markdown (.md): Düz metni GitHub koduna dönüştürme yöntemi.

Düz metni GitHub koduna dönüştürme yöntemi. Commit Changes: Repo’da bulunan bir değişikliğin kaydedilmesi.

Repo’da bulunan bir değişikliğin kaydedilmesi. Pull Request (PR): Bir alanda yapılan değişikliğin başka bir alanla birleştirilmesi isteği.

Bir alanda yapılan değişikliğin başka bir alanla birleştirilmesi isteği. Merge: PR onayı sonrası birleştirme ve ana projeye ekleme.

PR onayı sonrası birleştirme ve ana projeye ekleme. Issues: Proje panosundaki değişiklikleri izleme.

Proje panosundaki değişiklikleri izleme. Federalist: GitHub değişikliklerini dağıtan ve önizleme imkanı sunan platform.

GitHub nasıl kullanılır?

Adım #1: Buradan GitHub internet sitesini açın ve tüm ekibi kaydedin.

Buradan GitHub internet sitesini açın ve tüm ekibi kaydedin. Adım #2: Yeni bir proje başlatın ve ekibi dahil edin.

Yeni bir proje başlatın ve ekibi dahil edin. Adım #3: Her bir ekip üyesi ana projeye bağlı bir alan oluştursun.

Her bir ekip üyesi ana projeye bağlı bir alan oluştursun. Adım #4: Ekip üyeleri kendi alanlarında diledikleri değişiklikleri yapabilirler.

Ekip üyeleri kendi alanlarında diledikleri değişiklikleri yapabilirler. Adım #5: Ekip üyeleri değişikliklerin incelenmesi için PR isteği göndersinler.

Ekip üyeleri değişikliklerin incelenmesi için PR isteği göndersinler. Adım #6: Federalist üzerinden önizleme yapılır.

Federalist üzerinden önizleme yapılır. Adım #7: Uygun olan değişiklikler onaylanır.

Uygun olan değişiklikler onaylanır. Adım #8: Proje tamamlanana kadar bu adımlar tekrarlanabilir.

Proje tamamlanana kadar bu adımlar tekrarlanabilir. Adım #9: İşlem tamam.

GitHub servisini kullanarak bir ekip halinde yazılım geliştirmek işte bu kadar kolay. Değişiklikleri tüm ekip üyeleri inceleyebilir ancak değişiklikleri onaylamak için tek bir kişiye ya da birkaç kişiye özel bir yetki verilmelidir. Onaylanan değişiklikler geri alınabilir ancak zaman kaybı olacağı için dikkat edilmelidir.

GitHub kullanırken dikkat etmeniz gerekenler:

GitHub servisinde her bir ekip üyesinin kendine özel bir alanı vardır ve istedikleri zaman yapılan değişiklikleri diğer ekip üyeleriyle paylaşabilirler. Ancak değişiklik onaylanmadığı zaman çalışma alanı ortadan kaybolabilir. Bu nedenle asıl çalışmanın Google Docs ve benzeri bir uygulamada yapıldıktan sonra servise aktarılması önerilir.

GitHub internet sitesi herhangi bir masaüstü internet tarayıcı üzerinden açılarak kullanılabilir ancak buradan indirerek kullanabileceğiniz GitHub Desktop uygulaması öneriliyor. Çünkü GitHub Desktop uygulaması çok daha geniş araç kullanımı sunar ve çok daha kullanışlıdır.

Pek çok kişiden oluşan kalabalık geliştirici ekiplerin bir yazılım projesinde aynı anda çalışmalarını sağlayan GitHub nedir, nasıl kullanılır gibi merak edilen soruları yanıtladık ve servis hakkında bilmeniz gereken detaylardan bahsettik. GitHub kullandıysanız deneyiminizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.