Apple, Bahar 2025 koleksiyonu kapsamında yeni Apple Watch kordonlarını tanıttı. Spor Loop, Solo Loop ve Hermès serilerine yeni renkler eklendi.

Apple, bahar sezonuna özel yeni Apple Watch kordonlarını duyurdu. Yeni renk seçenekleriyle güncellenen koleksiyon, Spor Loop, Spor Band, Solo Loop ve Hermès serilerini kapsıyor.

Apple, yeni Apple Watch kordonlarını tanıttı. İşte yeni kordonlarının renk seçenekleri!

Bahar sezonuna özel yeni Apple Watch kordonları

Şirket, her sezon Apple Watch kordonlarının renk paletini yenileyerek kullanıcılara farklı seçenekler sunuyor. Bahar 2025 koleksiyonunda, Spor Loop modellerine Periwinkle Mavisi ve Adaçayı Yeşili renkleri eklenirken, Spor Band serisi Aquamarine Yeşili, Mandalina Turuncusu ve Periwinkle Mavisi ile genişletildi. Solo Loop seçenekleri arasında ise Kuzey Işıkları adı verilen parlak yeşil tonu, Pembe Şakayık ve Periwinkle Mavisi bulunuyor. Tüm bu modellerin fiyatı 49 dolar olarak belirlendi.

Örgülü Solo Loop serisine de yeni renkler eklendi. Mandalina, Aquamarine ve Pembe Şakayık tonlarındaki bu modellerin fiyatı 99 dolar. Lüks segmente hitap eden Hermès serisinde ise Bleu Hydra En Mer rengiyle sunulan yeni bir model dikkat çekiyor.

Apple Watch Ultra 2 için tasarlanan bu kordonun fiyatı 449 dolar. Ayrıca, Hermès Toile H Single Tour, Hermès Twill Jump Attelage Single Tour ve Hermès Kilim Single Tour gibi modellerde de yeni renk seçenekleri mevcut. Bu serideki kordonların fiyatları 349 dolardan başlıyor.

Apple’ın güncellenen kordon koleksiyonu, markanın her sezon yenilenen aksesuar stratejisinin bir parçası olarak sunuluyor. Yeni renk seçenekleri, Apple Watch kullanıcılarına daha fazla kişiselleştirme imkânı sağlarken, mevcut modellerle uyumlu şekilde tasarlandı. Tüm kordonların detayları ve fiyat bilgileri ise Apple’ın internet sitesinde yer alıyor.